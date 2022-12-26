《紳探追緝令》朱智勛可望接棒《犯罪都市2》冒充檢察官打擊犯罪!朱智勛「混亂下仍能保持幽默」特質吸引導演!

作戰要完美，調查要高尚！年度犯罪動作鉅獻《紳探追緝令》由《與神同行》朱智勛、《特務搞飛機》朴星雄、《魔幻之音》崔聖恩主演，集結《勝利號》攝影導演、《我只是個計程車司機》《南山的部長們》《魔鬼對決》美術導演、《哭聲》《神偷大劫案》音樂導演，一同打造出刺激絕倫的追凶巨作！

韓國媒體認為《紳探追緝令》是韓國下一部接棒《犯罪都市2》、《機密同盟2》後極具票房爆發潛力的犯罪娛樂動作片，結合犯罪、動作、幽默的娛樂類型片今年相當受到觀眾喜愛，目前十分看好《紳探追緝令》的票房表現！以《北風》、《與神同行》、《屍戰朝鮮》等作展現精湛演技的朱智勛，這次在《紳探追緝令》飾演一名徵信社老闆，他為了要洗刷綁架案嫌犯的罪嫌，假扮成檢察官追查真相。《紳探追緝令》是朱智勛睽違4年正式回歸大銀幕之作，朱智勛表示：「本作屬於犯罪娛樂電影，但故事情節十分明確、淺顯易懂。導演還附註劇本中每個場面的音樂，雖然並沒有實際用在電影裡，但因此能讓我知道在那段場面中是哪種情緒，更容易理解故事，非常有趣。」



導演則是表示看上了朱智勛有種「在混亂的狀況下仍從容不迫並能保持幽默」的特質，因此第一個想到邀請他演出。另外，《紳探追緝令》的一大看點即為在預告中也十分吸睛的天才小狗，牠在電影中和朱智勛有許多有趣的互動。對於這次和小狗對戲的感想，朱智勛說：「牠是韓國獨一無二的天才小狗！託這隻小狗的福，讓拍攝得以提早結束。通常和小狗拍攝的戲都要耗費不少時間，但牠真的太聰明了！當牠走在我前面時，如果對牠說『走快點』、『慢慢走』的話，牠竟然都聽得懂還會照做，我到現在仍難以置信，但真的是因為牠才能提早回家！」



以《騙徒》、《火星生活》、《特務搞飛機》等作令觀眾印象深刻的朴星雄，在本作中則飾演檢察官出身的大型律師事務所代表，是名只要有錢可拿就能讓客戶恢復權力和名譽的囂張人物。朴星雄表示：「起初收到劇本時婉拒參演本作，因為我太常詮釋惡角了，但和朱智勛一起去客串電影《獵首密令》時，他在拍攝現場說希望能和我一起合作《紳探追緝令》，後來我就被他說服了，決定參演本作！」朴星雄還表示和超級好友朱智勛常以特別參演的方式合作，《紳探追緝令》是他們首度正式合作的作品，對於這次合作的感想，朴星雄透露：「對戲時真的很有趣，朱智勛的真實個性就跟劇中的角色一模一樣！」讓朱智勛聽了也忍不住大笑！



《紳探追緝令》故事敘述徵信社老闆池賢洙（朱智勛 飾），為了與委託人一同尋找小狗，在前往的某間別墅裡遭怪人襲擊暈倒。當他打起精神後，卻被誣陷為綁架案嫌犯。賢洙在被捕過程中發生翻車意外後，竟被誤會成是檢察官，他為尋找失蹤的委託人，便偽裝成檢察官展開調查。1月6日即將全台上映。



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