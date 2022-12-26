演艺圈超暖！朴修弘补办婚礼现场曝光，大咖刘在锡、姜镐童全到场，相拥场面超温馨～

演艺圈超暖！朴修弘补办婚礼现场曝光，大咖刘在锡、姜镐童全到场，相拥场面超温馨～

明星   2022年12月26日   星期一10:22   Lorrie  

（封面图源：TVdaily）

恭喜～～～

喜剧艺人朴修弘近日补办婚礼，去年和小23岁女友登记结婚，朴修弘和小23岁的女友於去年登记结婚，两人交往数年修成正果，迎来一片祝福声。而男方先前曾在节目表示：对没有婚礼仪式感到亏欠，於近日补办婚礼，现场盛况也随之曝光。

在先前惊爆被家人长期家暴，发现哥哥一家侵吞100多亿韩元的财产、在寻求法律途径时，甚至被亲生父亲殴打送医，而当时还被哥哥保下巨额保险。就算亲哥做下恶劣之事，父母却还是力挺哥哥、和朴修弘决裂，并表示反对朴修弘婚事、不会出席婚礼。

在补办的婚礼中虽没有家人，但是演艺圈却有许多人到场、给予祝福。喜剧演员好友朴京林、金秀勇担任主婚人、在现场热情招呼客人，看起来十分为好友感到高兴！

除此之外，大咖主持人姜镐童、刘在锡等也被发现现身婚礼现场，为朴修弘相挺。虽然家庭关系破裂令人感叹，不过演艺圈内的好友却给足了满满的爱和支持，让人觉得超暖心！

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