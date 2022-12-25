《酒鬼都市女人們2》酒鬼們不能沒有姜PD啊～回顧「自小」喝酒的起源又荒謬又感人（EP.5-6）

《酒鬼都市女人們2》第5、第6集大致講述酒鬼們喝酒的起源，從姜芝久（鄭恩地 飾）與安昭熙（李先彬 飾）碰到和家人相處的問題，而已經沒有任何家人的韓智妍（韓善伙 飾）只能思念，開始說起。

姜芝久不諒解母親為何覺得自己當外送員很丟臉，而安昭熙不懂母親為什麼辛苦難過都不願向她傾訴、只顧喝悶酒。奇妙的是，她們理解不了自己的母親，卻能理解對方的母親。一個人的韓智妍遙想起自己逝世的母親，和媽媽的舊釋談天。三人喝得酩酊大醉，下場就是「又要靠姜PD扛回家」。姜PD（崔始源 飾）看見她們冰箱上寫的少喝酒宣言都無奈笑了。



第6集姜芝久不慎外送時摔車撞到名車，韓智妍「Flex」的賣掉她媽媽留給她的其中一桶酒替死黨還債。講起這桶酒，就要追溯智妍母親（朴真熙 飾）波瀾壯闊的一生了。智妍母親由於辨酒能力之強加上眼光獨到，在酒館生意之餘還做酒的收藏與買賣，積累許多財產。

回顧智妍母親一生，同時也回顧了三個酒鬼的「喝酒史」，安昭熙從小就能吃酒糟，姜芝久祭祀時被母親推上前飲酒，韓智妍倒是大學誤打誤撞開啟了喝酒技能。特別的是，姜PD的故事也在裡頭，不過是傷心的，她的母親為了氣父親，怒喝一罐酒後倒地不醒。



「你知道酒為什麼是甜的嗎？酒本來是苦的，是因為我沒有讓你吃過苦。人生再苦，也要讓你覺得甜甜的，我對你的呵護，就像棉花糖一樣。」智妍母親的話可謂兩集最感人的情節了，不少網友表示看了這段情節眼淚就撲簌簌落下，也有人那麼解讀：原來智妍那麼會喝酒，是源自於媽媽的愛。



▼下集預告姜芝久與「親切的摺紙先生」（尹施允 飾）似乎一起到了少年觀護所當老師，而安昭熙的工作又遇瓶頸，韓智妍撞見了平時優雅的院長（柳仁英 飾）喝醉失態。



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