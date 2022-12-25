[分集劇情]《還魂2》徐律被血蟲吞噬生命，張煜因復妍似曾相識的言語陷入震驚！（EP5）

tvN奇幻劇《還魂：光與影》接續第一季講述大湖國術士們的愛情與成長故事。 第5集裡，張煜托復妍的福久違睡了個好覺，但緊接著就被她接二連三的言行搞得混亂不已......

*以下內容包含《還魂：光與影》第5集關鍵內容！



血蟲

昭泥告訴徐律三年前為了救活他而不慎讓血蟲進入他體內，未料到血蟲佔據他的身水源，他日漸虛弱只有死路一條。 徐律確定了血蟲和關於落壽重現的傳聞都來自陳武，還被昭泥手下告知沙里村的盲女才是真正的陳復妍，陷入震驚。



陳武的陰謀

陳武在多口水井中放置仿製火鳥的妖器來製造乾旱，一來為舉辦敬天大祭以再次獲取冰石，二來打算藉機獲取辰耀院最重要的妖器火鳥。 世子勸他停手，陳武卻反將一軍：除非世子將兩人聯手做過的齷齪事都告訴張煜。 世子對張煜有愧，終究沒能這樣做。



中年CP修成正果！

朴進誤以為金道主和李先生舊情復燃，病得連做菜都好吃了XD金道主趕來照顧他，兩人不僅解開誤會，還甜蜜蜜地立下婚約。 躲在窗外偷聽的當具等人立即鼓掌喝彩，朴進激動地給金道主來了一個古典的擁吻！XD



「我真的被妳搞瘋了」

復妍和張煜共度一夜後，驅鬼能力讓張煜久違地說睡了個好覺。 復妍腦海中湧現越來越多記憶，令她和張煜都十分困擾，於是放下陰陽玉不再隨身攜帶。 復妍希望一直在適當的距離守護張煜、和他十指緊扣，這行為和3年前的無德如出一轍，讓張煜瞬間十分警惕。

張煜和復妍回辰耀院歸寧順便打探火鳥狀況。 復妍提起從前被囚禁時經常幻想自己孤零零地在樹頂期待有人來救她，跟無德說過的話幾乎一模一樣！這次換張煜拉起復妍的手十指緊扣，感到難以置信：「我真的被妳搞瘋了。」



下集預告裡，徐律來辰耀院救昭泥了！他認為自己痛苦是因為無法扔掉落壽送他的哨子，而他體內有血蟲這件事也被人發現，在一對多的戰鬥中陷入危險！贇鈺跟復妍爭奪張煜，這一次復妍沒有退讓，張煜也堅定地拉起復妍的手。 第5集將在今晚通過Netflix公開。



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