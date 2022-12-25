[分集劇情]《財閥家的小兒子》導俊終於成為順洋的主人！前世事故再次追來，兇手難道是從未懷疑過的他？ （EP15）

這集結尾太強了！收視率來到25%，是有線台有史以來第二、僅次於《夫妻的世界》（28.3%），今晚的最後一集讓人更加期待！

JTBC《財閥家的小兒子》講述對財閥家忠心耿耿卻遭誣陷殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生成為財閥家小兒子並展開復仇、侵吞家族資產的故事。 第15集導俊用大伯二伯的錢還上卡債，又反手把他們舉報給檢察官，殺得漂亮啊！



*以下內容包含《財閥家的小兒子》第15集關鍵內容！



順洋的最大股東

陳導俊出資買下瀕臨破產的順洋信用卡和大營信用卡，條件只有一個：讓信用不良者能夠重新開始。 導俊知道很多還不上卡債的人只是一時理財失誤，就像尹炫優父親那樣，需要的只是一個重新開始的機會。 青瓦台認為這是提高國民信譽的好機會，導俊也用從大伯二伯手裡套來的2兆4千億無壓力還清債務、買下順洋物產的借名股份，順利成為順洋第一大股東。



設下陷阱的主人

二伯陳動基向崔昌帝告發導俊行賄政客，關鍵證人就是他一開始安插在導俊身邊的司機，導俊只得被捕接受調查。 但其實這是導俊挖的陷阱：他故意讓司機出現在二伯行賄現場，接著離間二伯身邊的白常務、讓白常務作證是二伯行賄。 二伯妻子見大伯見死不救，也把大伯妻子通過高利貸市場行賄的事捅出去，兄弟雙雙面臨牢獄之災。 導俊不僅獲得無罪釋放，還通過捐全遺產獲得國民好感度，終於成為順洋集團新任會長。

導俊來到順洋曆史館，向陳養喆的照片報告他已實現買下順洋的約定。但同時他也感到疑惑：「我的復仇成功了嗎？ 還是說，現在終於算是成為您的孫子呢？」 唯一確定的只有他對陳養喆的思念。



我殺了我自己？

導俊準備和旻渶重新開始，前去見面的路上暫時停在一輛卡車後面，不料竟被後方來車狠狠撞上。 滿頭鮮血的導俊抬頭，看到車外望向他的人竟是尹炫優，大為震驚：「殺了我的人，就是我？」



這集也沒有放下集預告，有人猜測上一輪的陳導俊就是被尹炫優殺死，他之所以能高中畢業就進入財閥是因為替財閥做了骯髒事; 也有人認為尹炫優是前面那輛車的司機，可能不是兇手、反而是要救陳導俊。 究竟真相是什麼，只能等今晚大結局啦！香港觀眾可在黃Viu煲劇平臺、台觀眾可到friDay影音追看！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞