Big Hit新男團Trainee A出道計劃告吹！官網SNS全部關閉、出道組練習生PO文致歉，網：「3月才拍過全體寫真...」

Big Hit音樂練習生Trainee A原本被看做防彈少年團和TXT的接班人，然而近日突然宣佈關閉所有相關SNS。 一度有人猜測是要正式出道，但出道組成員Yorch的PO文擊碎了最後一線希望。

Trainee A的YouTube頻道本月16日發佈聲明，表示Trainee A的所有SNS賬號將在2022年12月23日結束運營，包括YouTube、Tik Tok、Instagram、Twitter、SoundCloud在內，感謝大家對Trainee A頻道的支持與喜愛。



當時網友十分震驚，因為Trainee A的企劃至少從2021年上半年就開始，今年3月還拍了7位成員的集體照，YouTube和IG都有一百多萬粉絲，Tik Tok追蹤人數更是接近400萬。 沒想到等了這麼久，原以為即將出道的男團就這麼不見了？ 同時也有人猜測會不會是準備換名字正式出道，所以把之前的頻道先做關閉整理？



昨天到了聲明中說的23日，網友發現YouTube頻道已清空，IG、Twitter、TikTok賬號已註銷（SoundCloud倒是在24日出現5首新上傳的歌曲）。



而原本在出道組的泰國籍成員Yorch Yongsin昨日在個人IG Story PO文，徹底坐實了出道計劃告吹的猜測：「很抱歉告訴大家，出道企劃結束了，感謝每一個曾經支持我們的人，感謝給我們帶來許多寶貴回憶。 現在開始，不管我們做什麼或去哪裡，都希望大家繼續支持。 愛你們。」



還有粉絲PO出他飛回泰國與家人團聚的照片。期盼已久的練習生男團就此解散，讓很多網友大呼可惜。



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