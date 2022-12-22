本月少女新專輯無限延期！所屬社取消11人回歸計劃、劍指「前成員態度改變」，網怒：「到現在還把責任推給Chuu！」

女團本月少女的所屬社Block Berry Creative娛樂今天在粉絲官咖宣佈這一消息，稱成員們原本希望一起走下去，但因為「前成員的態度變化」，被迫做出這一「不幸的結論」。

Block Berry Creative娛樂（以下簡稱BBC娛樂）在公告中寫道：「傾聽了Orbit（官方粉絲名）和很多人的意見後，我們認為在關於成員們的各種擔憂未能解決的情況下，回歸活動是無意義的。 所以11位成員努力準備的、原計劃20231月3日發售的《The Origin Album '0'》將會無限延期。」

對於長期拖欠薪水一事，BBC娛樂表示一直對成員們很抱歉，稱本月少女的成功從一開始就是公司為扭轉虧損而做出的沒有保障的投資和努力，是只能依靠成員們的信任和犧牲來實現的、接近不可能的課題，直到出道企劃6年後的今年才見到希望的曙光。



「雖然所有成員都希望繼續，但不幸的是，和我們的期待不同，前成員開始改變態度。 為此，公司承擔了提前投資的風險、為未來修改合約內容、用盡方法守護本月少女的所有人，但就像大家知道的那樣，最終還是到了不幸的結論。」

BBC娛樂稱為了這個多人女團的龐大企劃付出了非常多外人看不見的努力和投資，作為中小企劃社對這些嘗試感到自豪，認為「不論成敗都是K-Pop歷史的里程碑」。 最後表示會繼續為本月少女和夢想努力，希望大家繼續為本月少女的夢想和未來應援。

此前Chuu曾在節目中透露一整年都未收到結算、今年突然被退團，理由是「對工作人員言語霸凌」。 根據D社報道，Chuu在2017年簽約時收入分配是公司70%、成員30%，但成員們在演藝活動上的開銷還要再跟公司對半分。 Chuu意識到問題後在去年提出訴訟並獲得2.2億韓元結算，隨後疑似遭公司冷凍，今年11月更被公司無預警從團體中除名。



隨後BBC娛樂宣佈本月少女將以11人體制繼續活動，明年1月推出新專輯，立即惹怒粉絲發起拒買運動。



網友對聲明內容感到無語：「明明是因為粉絲拒買才取消，不要把責任推給Chuu」、「居然在公告裡說前成員壞話，真是第一次見」、「真的不是惡劣公司的里程碑嗎」、「反正就算繼續活動也收不到結算」、「放過成員們吧，一開始就是不平等合約，怎麼可能有happy ending」、「 既然一開始就知道賺不到錢，乾脆不要做娛樂公司吧」、「收益拿7成、支出只負責5成，還好意思做受害者cosplay嗎？」 、「心疼成員們，趕快打官司出逃吧」。

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