《Missing：他們存在過2》重演第一季「兩集就哭」的動容情節，收視再升至4.0%（EP.2）

《Missing：他們存在過2》以原班人馬回歸，以及如同第一季僅播兩集就丟催淚彈，頗受觀眾好評，首集以3.7%收視率開跑，第2集再創佳績升至4.0%。

（以下涉及劇透）

首集金昱（或譯金旭，高洙 飾）與張畔錫（許峻豪 飾）跟著亡靈吳一勇（金東輝 飾）來到了新的村莊，第二集他們認識了如一季托馬斯存在的「姜船長」（李姃垠 飾），也找到了失蹤的梁銀姬。

在找到梁銀姬前，張畔錫碰見了認識女兒賢智的孩子們，情緒久久無法平復。他在2年前（第一季尾聲）如願找到了賢智的屍骨，卻從來沒有見過賢智的靈魂，原來賢智一直都在另一個村莊。



找到梁銀姬後，金昱、張畔錫與李鐘雅（安昭熙 飾）重操舊業與申俊浩刑警（河俊 飾）合作，拼湊起梁銀姬失蹤的真相，最終發現兇手就是梁銀姬的男友，梁銀姬也從村莊消失了。



從張畔錫看著新村莊的孩子念想賢智，到梁銀姬聽著隨身聽從村莊消逝……觀眾很難不被感動，韓國網友紛紛於NAVER TV、YouTube官方剪輯影片留言，表示梁銀消失的畫面相當動人、聽到歌曲的歌詞都要哭了，或是表達對張畔錫沒能見到女兒的遺憾，也有網友感嘆：「希望失蹤者都能找回回家的路。」

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