本月少女新专辑无限延期！所属社取消11人回归计划、剑指「前成员态度改变」，网怒：「到现在还把责任推给Chuu！」

女团本月少女的所属社Block Berry Creative娱乐今天在粉丝官咖宣布这一消息，称成员们原本希望一起走下去，但因为「前成员的态度变化」，被迫做出这一「不幸的结论」。

Block Berry Creative娱乐（以下简称BBC娱乐）在公告中写道：「倾听了Orbit（官方粉丝名）和很多人的意见后，我们认为在关於成员们的各种担忧未能解决的情况下，回归活动是无意义的。 所以11位成员努力准备的、原计划20231月3日发售的《The Origin Album '0'》将会无限延期。」

对於长期拖欠薪水一事，BBC娱乐表示一直对成员们很抱歉，称本月少女的成功从一开始就是公司为扭转亏损而做出的没有保障的投资和努力，是只能依靠成员们的信任和牺牲来实现的、接近不可能的课题，直到出道企划6年后的今年才见到希望的曙光。



「虽然所有成员都希望继续，但不幸的是，和我们的期待不同，前成员开始改变态度。 为此，公司承担了提前投资的风险、为未来修改合约内容、用尽方法守护本月少女的所有人，但就像大家知道的那样，最终还是到了不幸的结论。」

BBC娱乐称为了这个多人女团的庞大企划付出了非常多外人看不见的努力和投资，作为中小企划社对这些尝试感到自豪，认为「不论成败都是K-Pop历史的里程碑」。 最后表示会继续为本月少女和梦想努力，希望大家继续为本月少女的梦想和未来应援。

此前Chuu曾在节目中透露一整年都未收到结算、今年突然被退团，理由是「对工作人员言语霸凌」。 根据D社报道，Chuu在2017年签约时收入分配是公司70%、成员30%，但成员们在演艺活动上的开销还要再跟公司对半分。 Chuu意识到问题后在去年提出诉讼并获得2.2亿韩元结算，随后疑似遭公司冷冻，今年11月更被公司无预警从团体中除名。



随后BBC娱乐宣布本月少女将以11人体制继续活动，明年1月推出新专辑，立即惹怒粉丝发起拒买运动。



网友对声明内容感到无语：「明明是因为粉丝拒买才取消，不要把责任推给Chuu」、「居然在公告里说前成员坏话，真是第一次见」、「真的不是恶劣公司的里程碑吗」、「反正就算继续活动也收不到结算」、「放过成员们吧，一开始就是不平等合约，怎么可能有happy ending」、「 既然一开始就知道赚不到钱，干脆不要做娱乐公司吧」、「收益拿7成、支出只负责5成，还好意思做受害者cosplay吗？」 、「心疼成员们，赶快打官司出逃吧」。

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