[分集劇情]《謝幕：樹立而死》真孫子找上門除了遺產還另有目的！眾人總算懂了成東鎰的計畫（EP13－14）

[有雷]《謝幕：樹立而死》隨著姜河那的假扮身份曝光，這個計畫自然也該告一段落，而河智苑也陷入酒店股權之爭。當奶奶再度昏迷病危，姜河那與鄭知蘇也搬離此地。全家人必須再度接納一個陌生的真孫子盧相鉉，但似乎不是那麼容易。而真孫子來找奶奶的真正目的不只是為錢！這令河智苑與大哥都相當驚訝。

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《謝幕：樹立而死》即將進入結局，劉在憲（姜河那飾）雖然身份曝光，但鄭室長（成東鎰飾）與世妍（河智苑飾）仍然希望這場戲繼續演下去，因為奶奶的確在這段時間變得幸福又愛笑，即使劉在憲只是一個沒有血緣的外人，用心的程度卻比他們這群親生的孫子更高，為奶奶做得更多更好。這也讓世妍反思自己的努力不足，並且心思始終在於守住樂園酒店。



世妍先是與真孫子李文成（盧相鉉飾）碰面，並且希望他離開此地，若奶奶真正過世了之後，會確保他的繼承權以及屬於他的遺產。沒想到李文成卻表示，他出現的原因不單單是為了錢，而是想要讓奶奶感受到和他們相同的痛苦。此話一出讓世妍與大哥世俊相當驚訝，更開始思考是否能真正讓他接近奶奶。



世妍與在憲帶著奶奶來一場小旅遊，但奶奶卻在途中病倒了緊急送醫，大家都聚集到醫院的當下，鄭室長也決定讓這場戲告一段落，於是在憲與允熙（鄭知蘇飾）也打包離開了這個家。真正的李文成入住這個大家庭，不過他跟原本在憲給人的親和溫暖感覺大不相同，似乎很難相處，家人們紛紛開始想念在憲與允熙，李文成本人也感到跟大家格格不入。



在憲與允熙回歸了自己的生活，但這齣戲卻似乎沒有一個像樣的結尾。在憲決定用自己的老本行，也就是真正製作一齣戲獻給奶奶，由他本人編劇，劇名就叫《謝幕》，在憲找來了行內的朋友們共同完成這部作品。在家裡感到非常無聊的二哥世奎（崔代勳飾）還是聯絡上在憲，甚至表達自己對演戲產生濃厚的興趣，索性加入這一檔戲的演出。真正的《謝幕》是否能夠讓奶奶親眼觀賞到呢？



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