[分集劇情]《災後調查日誌》冷漠家庭比出身孤兒更不幸！下週精彩最終回解開金來沅耗時七年調查的案件（EP10）

[有雷]《災後調查日誌》上週末僅播出一集而本週就即將播出完結篇了！全校排名第一的女學生卻有著極度偏差的行為，讓珍島犬彷彿看見了年輕時的自己。而金來沅一直以來滿懷歉疚的女學生賢書在失蹤七年後再度出現！珍島犬這次能救回她嗎？

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《災後調查日誌》上週僅播出一集，覺得母親只在意自己的成績而作勢跳樓的高中女生，幸運獲救後卻與名牌包棄嬰案連結在一起。原來女學生是棄嬰的生母，而她供出5位男同學可能為生父，不過卻是虛晃一招。珍島犬陳浩介（金來沅飾）與搭檔明畢發現女學生與哥哥關係非常糟糕，消防隊前往營救當時哥哥其實是在家中的，卻不出面，似乎在躲避查緝。



女學生僵持許久不願說出事實，珍島犬先是向她道歉，認為女學生的行為偏差並非她一個人所造成，而是大人們扭曲的價值觀。女學生以自己與校內老師進行性交易作為威脅，要老師事先提供考題，於是讓她能夠穩坐全校第一。補習班中與她感情不錯的男同學，卻因得不到她感情上的認可而輕生，透過檢驗比對出嬰兒真正生父，結果連女學生自己都始料未及。



珍島犬似乎在偏差行為的女學生身上看見了年輕的自己，宋雪（孔升妍飾）則說再怎麼樣都比孤兒出身的她好，但其實父母親的冷漠，會造成孩子在成長過程中的孤獨與偏差行為，珍島犬認為自己這樣的冷漠家庭，比幸運被護士收養的宋雪更不幸。



道鎮（孫浩俊飾）非常好奇珍島犬調到太元分局的理由，是一位長期失蹤的女孩賢書，賢書因雙腳大拇趾被截肢而成為了她的特殊記號。急診室中出現了在醫院前昏迷的身分不明人士，宋雪一看到她的腳沒有大拇指便立刻通知道鎮。賢書意識恢復後卻無法明確表達，又匆匆地被一位神秘人帶走！賢書似乎對於本次的逃脫做了相當完整的規劃，她手上的記號又透露出什麼樣的秘密？珍島犬這次能讀懂她的求救訊號嗎？



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