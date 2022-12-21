日本「天才愛豆」平手友梨奈轉投HYBE日本分公司，韓國網友：是我認識的那位嗎，大發！

日本明星平手友梨奈宣布轉投韓國HYBE旗下成立的日本分公司NAECO。

HYBE JAPAN成立了分公司NAECO，加盟旗下的第一位藝人就是平手友梨奈，曾是日本女子團體櫸坂46的一員，擔任團隊出道單曲《沉默的多數派》C位，被譽為「天才愛豆」，打破了少女與少年邊界魅力，擁有大批粉絲的同時在愛豆市場非常有號召力。



하이브 아티스트가 된 것을 환영합니다.

하이브 재팬의 새 레이블 NAECO의 첫 아티스트 #YURINA_HIRATE

멋진 도약을 기대합니다!



ようこそHYBEファミリーへ！これから共にする新たな航海を楽しみにしています！



We’re so glad to have you join our HYBE family as our first artist at NAECO. pic.twitter.com/9J3KQGWngP — HYBE OFFICIAL (@HYBEOFFICIALtwt) December 21, 2022

2016年以來一直都在演戲的平手友梨奈，在2022年主演了《梨泰院CLASS》的日版《六本木CLASS》，演技可圈可點。



得知這一消息後，不少韓國網友表示驚訝，稱：「是我知道的那個平手友梨奈嗎？」 、「大發，HYBE」、「她可是櫸坂46的C位啊，宅男女神」、「近期一直沒有消息，竟然加盟了HYBE」等。

此外，日媒《週刊文春》曝出知名攝影師兼導演的蜷川實花起用平手友梨奈和佐藤健被擔任新電影《紅磨坊》的男、女主演，但拍攝第二天起平手就沒有再來過片場，導致拍攝中斷，工作人員等相當生氣，電影的拍攝計畫也極有可能就此被擱淺。

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