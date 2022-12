日本「天才愛豆」平手友梨奈轉投HYBE日本分公司，韓國網友：是我認識的那位嗎，大發！

日本明星平手友梨奈宣布轉投韓國HYBE旗下成立的日本分公司NAECO。

HYBE JAPAN成立了分公司NAECO,加盟旗下的第一位藝人就是平手友梨奈,曾是日本女子團體櫸坂46的一員,擔任團隊出道單曲《沉默的多數派》C位,被譽為「天才愛豆」,打破了少女與少年邊界魅力,擁有大批粉絲的同時在愛豆市場非常有號召力。



하이브 아티스트가 된 것을 환영합니다.

하이브 재팬의 새 레이블 NAECO의 첫 아티스트 #YURINA_HIRATE

멋진 도약을 기대합니다!



ようこそHYBEファミリーへ!これから共にする新たな航海を楽しみにしています!



We’re so glad to have you join our HYBE family as our first artist at NAECO. pic.twitter.com/9J3KQGWngP