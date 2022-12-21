[分集剧情]《灾后调查日志》冷漠家庭比出身孤儿更不幸！下周精彩最终回解开金来沅耗时七年调查的案件（EP10）

[有雷]《灾后调查日志》上周末仅播出一集而本周就即将播出完结篇了！全校排名第一的女学生却有著极度偏差的行为，让珍岛犬彷佛看见了年轻时的自己。而金来沅一直以来满怀歉疚的女学生贤书在失踪七年后再度出现！珍岛犬这次能救回她吗？

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《灾后调查日志》上周仅播出一集，觉得母亲只在意自己的成绩而作势跳楼的高中女生，幸运获救后却与名牌包弃婴案连结在一起。原来女学生是弃婴的生母，而她供出5位男同学可能为生父，不过却是虚晃一招。珍岛犬陈浩介（金来沅饰）与搭档明毕发现女学生与哥哥关系非常糟糕，消防队前往营救当时哥哥其实是在家中的，却不出面，似乎在躲避查缉。



女学生僵持许久不愿说出事实，珍岛犬先是向她道歉，认为女学生的行为偏差并非她一个人所造成，而是大人们扭曲的价值观。女学生以自己与校内老师进行性交易作为威胁，要老师事先提供考题，於是让她能够稳坐全校第一。补习班中与她感情不错的男同学，却因得不到她感情上的认可而轻生，透过检验比对出婴儿真正生父，结果连女学生自己都始料未及。



珍岛犬似乎在偏差行为的女学生身上看见了年轻的自己，宋雪（孔升妍饰）则说再怎么样都比孤儿出身的她好，但其实父母亲的冷漠，会造成孩子在成长过程中的孤独与偏差行为，珍岛犬认为自己这样的冷漠家庭，比幸运被护士收养的宋雪更不幸。



道镇（孙浩俊饰）非常好奇珍岛犬调到太元分局的理由，是一位长期失踪的女孩贤书，贤书因双脚大拇趾被截肢而成为了她的特殊记号。急诊室中出现了在医院前昏迷的身分不明人士，宋雪一看到她的脚没有大拇指便立刻通知道镇。贤书意识恢复后却无法明确表达，又匆匆地被一位神秘人带走！贤书似乎对於本次的逃脱做了相当完整的规划，她手上的记号又透露出什么样的秘密？珍岛犬这次能读懂她的求救讯号吗？



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