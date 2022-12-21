《Trolley：命運交叉點》金賢珠&朴喜洵「中年愛情」看了欲罷不能，首集情節就多個反轉！（EP.1）

SBS新月火劇《Trolley：命運交叉點》19日已播出首集，以平均4.6%、最高6.8%的收視率，和已近尾聲的KBS月火劇《謝幕：樹立而死》的平均4.6%打成和局，甚至是上一檔SBS月火劇《Cheer Up》每集平均2.3%的兩倍成績，可以說有相當優異的開局。

▼SBS首播日釋出了特別版海報



網友討論最熱烈的情節就是金賢珠飾演的「金惠調」與朴喜洵飾演的「南中道」，這對議員夫婦的「中年愛情」。他倆首集就有床上接吻鏡頭，微微激情的畫面讓人看了欲罷不能、稱讚兩人很有火花。



金賢珠扮演的金惠調引領著故事發展，情緒曲折被讚嘆「果然是可以信任的演員」、「金賢珠演的不可能不好看」，整集情節峰迴路轉更讓網友力讚「非常有趣」、「不知不覺時間就流逝了」、「好久沒看到讓人頭皮發麻的戲劇了」。

（以下涉及劇透）



金惠調與南中道為了找尋失蹤的女兒南潤曙（崔明彬 飾）四處奔波，想不到卻接到壞消息──孩子出意外身亡。令人震驚不已的是，身亡的孩子並不是國中的女兒南潤曙，而是22歲的兒子南智薰。



接著又是一連串的出乎意料，因為南智薰的生母其實另有其人，而且還有個年輕女孩金秀彬（鄭秀彬 飾）自稱懷有南中道的小孩！以上這些都讓觀眾看了驚訝連連，有人說看著看著連貨運司機都想懷疑了，也有人表示官方的人物介紹寫得好、並未透露出會有這些反轉。



第2集預告，南中道因為兒子涉及不法而面臨議員位置不保，又碰到自稱懷有自己孫子的人，蠟燭兩頭燒。他不願相信金秀彬，不過金惠調卻想先收留她。



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