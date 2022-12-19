韓國人氣歌手金在中演唱會因疫情延期至今！12月24日重新開啟售票

韓國人氣歌手金在中將在 2023年3月4日在台北國際會議中心舉辦因疫情延期三年的《2023 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT IN TAIPEI》演唱會，活動門票將於2022年12月24日中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台再次開賣，演唱會票價與三年前一樣，為NT$ 5600元 / 4600 元 / 3600 元 / 2600元。

金在中今年出道已屆19年，才華出眾的他擁有天籟美聲，不只歌喉驚人，還身兼多重身分，自譜詞曲、演戲、還當起設計師！目前金在中正在日本舉辦巡迴演唱會，受邀至各大音樂節目、頒獎典禮，表現得十分活躍。今年更獲得日本女性最想結婚的韓國 idol 第一名。



2020 年發行的第二張迷你專輯《愛謠》展現了金在中牌的感性抒情曲之後，為電視劇《私生活》所演唱的 OST〈我們需要去愛的那些〉、和 XIA (俊秀) 一起合作的 OST〈六等星〉，網路漫畫 OST〈 In this World 〉等在音樂方面一直相當活躍，今年9月更是時隔 6 年再度發行正規專輯，展現了 Hard Rock 、Pop punk 、抒情曲等豐富多彩的音樂，因此受到了粉絲們的關注。金在中將透過3月4日演唱會將帶來抒情曲、搖滾等多種音樂。

【2023 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT IN TAIPEI】

活動日期：2023年03月4日（六）

演出時間：19:00 (實際演出時間以現場公告為準)

演出地點：TICC臺北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）

售票日期：2022年12月24日（六） 中午12點開賣

售票系統：全台7-11 ibon機台及ibon網站

票價：A區NT$ 5600元 / B區 4600 元 / C區 3600 元 / D區 2600元

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