「這是最後的警告」！Chuu與經紀人聊天內容曝光，是耍大牌還是被逼急了？

被經紀公司從女團本月少女除名的Chuu，她與經紀人A某之間的短訊內容曝光。

19日，D社曝光了多段Chuu與A某的短訊內容。 從D社報導的內容上看，今年6月Chuu因為媽媽洩露了團隊新曲的舞蹈而收到經紀公司代表的短訊，代表表示「要注意一下」，因為這件事情，不高興的Chuu向A某吐露了自己的不快。



Chuu在寫給A某的短訊中提到要退出新專輯和選秀節目《QUEENDOM》的錄製，「我會缺席這次的專輯，並不是開玩笑」、「《QUEENDOM》之類的節目，今後也別再做夢（讓我去錄了），一點都不知道反省」、「不回消息嗎？ 室長，回我，回我」。除此之外，Chuu還稱：「小心一點，這是最後的警告，請轉告B代表，原話」、「請告訴我是誰發的，那條短訊一點都不好笑，真的」、「你和B代表一起工作真的辛苦了」等，最後是A某代替社長B某向Chuu道歉才安撫了Chuu。



디스패치에 츄 갑질 카톡 올라옴... pic.twitter.com/0rb90bDNNO — 깜찍이소다 (@kkamzzikisoda) December 19, 2022

Chuu方面解釋當時與前經紀公司Block Berry Creative因收益問題而引發矛盾，才向A某吐露不滿，A某也是公司里唯一一位和Chuu溝通的人，Chuu並非針對A某，而是對公司的運營方式感到氣憤。

D社推測Chuu與前東家的糾紛源自合約，2017年雙方簽約時商定的核算方式為演藝活動相關的演出費收益按7：3分配，但活動所需的經費卻要各自承擔一半，也就是说原本經紀公司需要承擔的20%費用需要由Chuu自行承擔，這對藝人非常不公。

D社還附上一張核算清單，從2016年-2021年，努力工作了6年的Chuu僅收到7000萬（韓幣），得知這一事實的粉絲們也很生氣，直接表示：「這種時候不罵髒話，她已經是菩薩了」、「還是第一次看這種核算方式」、「掙錢的時候公司拿得多，掏錢的時候居然一人一半」、「這算什麼耍大牌，換成是我的話直接飆髒話了」、「這麼生氣了還一直再用敬語」、「她在伸張自己的權利，這都不行嗎」等。

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