《財閥家的小兒子》收視24.9%成為JTBC歷代第二！第14集播出後，韓網友：「把感情線去掉吧」

《財閥家的小兒子》18日播出的第14集全國收視率爲24.9%，首都圈爲26.9%，刷新自身最高收視率。

這也超越2018年《Sky Castle》創下的24.6%，成為JTBC歷代電視劇收視率第二。目前第一是《夫妻的世界》的28.3%，不知道下週播出大結局時，有沒有機會超越呢？



本週播出中，繼沒有從陳養喆（李星民 飾）那裡繼承任何東西之後，因爲李恒材（鄭熙泰 飾）的背叛，似乎被剝奪接班人位置的陳導俊（宋仲基 飾），通過取消設立順洋金融控股公司的大膽作戰，成功給順洋造成致命打擊。還有最終亮相的爺爺留給陳導俊的遺產，順洋科技的存在，尾聲還展現前世和今生的連接紐帶，留下強烈的衝擊。



第15集預告中，為了讓老公坐上總裁之位，陳動基的妻子（徐在熙 飾）和陳榮基的妻子（金正蘭 飾）似乎也展開紛爭。陳星俊（金南喜 飾）也對懷孕的牟賢珉（朴智賢 飾）說道：「往後會變回長子繼承的原則，爸爸和我還有我們的兒子。」最後...陳導俊對陳榮基（尹帝文 飾）說：「順洋物產的最大股東...就是我。」而陳導俊也因為提供非法政治獻金的嫌疑被捕，再次與徐旻渶（申鉉彬 飾）見面。

預告公開後，韓網友們也紛紛留言：「不知道徐旻渶角色存在的理由，把感情線去掉吧」、「所以說怎麼變成大股東了呢 導俊...」、「編劇有機會給我們解說一下吧！徐旻渶是什麼樣的角色」、「導俊啊結婚戒指不要一直從抽屜裡拿出來，剩下的第2集乘勝追擊」等。

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