「这是最后的警告」！Chuu与经纪人聊天内容曝光，是耍大牌还是被逼急了？

被经纪公司从女团本月少女除名的Chuu，她与经纪人A某之间的短讯内容曝光。

19日，D社曝光了多段Chuu与A某的短讯内容。 从D社报导的内容上看，今年6月Chuu因为妈妈泄露了团队新曲的舞蹈而收到经纪公司代表的短讯，代表表示「要注意一下」，因为这件事情，不高兴的Chuu向A某吐露了自己的不快。



Chuu在写给A某的短讯中提到要退出新专辑和选秀节目《QUEENDOM》的录制，「我会缺席这次的专辑，并不是开玩笑」、「《QUEENDOM》之类的节目，今后也别再做梦（让我去录了），一点都不知道反省」、「不回消息吗？ 室长，回我，回我」。除此之外，Chuu还称：「小心一点，这是最后的警告，请转告B代表，原话」、「请告诉我是谁发的，那条短讯一点都不好笑，真的」、「你和B代表一起工作真的辛苦了」等，最后是A某代替社长B某向Chuu道歉才安抚了Chuu。



디스패치에 츄 갑질 카톡 올라옴... pic.twitter.com/0rb90bDNNO — 깜찍이소다 (@kkamzzikisoda) December 19, 2022

Chuu方面解释当时与前经纪公司Block Berry Creative因收益问题而引发矛盾，才向A某吐露不满，A某也是公司里唯一一位和Chuu沟通的人，Chuu并非针对A某，而是对公司的运营方式感到气愤。

D社推测Chuu与前东家的纠纷源自合约，2017年双方签约时商定的核算方式为演艺活动相关的演出费收益按7：3分配，但活动所需的经费却要各自承担一半，也就是说原本经纪公司需要承担的20%费用需要由Chuu自行承担，这对艺人非常不公。

D社还附上一张核算清单，从2016年-2021年，努力工作了6年的Chuu仅收到7000万（韩币），得知这一事实的粉丝们也很生气，直接表示：「这种时候不骂脏话，她已经是菩萨了」、「还是第一次看这种核算方式」、「挣钱的时候公司拿得多，掏钱的时候居然一人一半」、「这算什么耍大牌，换成是我的话直接飙脏话了」、「这么生气了还一直再用敬语」、「她在伸张自己的权利，这都不行吗」等。

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