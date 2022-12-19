DKZ宰燦被抓包訂閱抹黑爭議頻道，道歉「不小心訂閱」網：愈解釋愈黑？爭議延燒中

不知道你有什麼看法？

要說今年的逆襲奇蹟團代表，非屬男團DKZ為代表了。團體出道數年一直未有起色，經歷低迷銷售成績及成員更迭，在今年成員宰燦因熱門BL劇《語意錯誤》翻紅，連帶團體也有極大收穫。在先前的單曲《Cupid》創下驚人銷量、讓粉絲超欣慰！



在之前DKZ憑歌曲《Uh-Heung》回歸，結果拿下音樂節目《THE SHOW》一位！不只粉絲超感動，成員們也是難掩情緒、忍不住感動大哭，感人畫面成為經典高光時刻，而宰燦更被認為是推動團體前進的一大功臣！



好不容易走上花路，近日宰燦卻引起不小爭議。在幾日前進行的V Live直播中，宰燦意外曝光自己的YouTube訂閱內容，被發現訂閱了爭議頻道，該頻道以造謠與偶像相關的負面內容為主題，散播許多不實言論，許多偶像都是該頻道造謠受害者，而宰燦本人也是被害者之一，讓許多人直呼對他幻滅了。



DKZ 재찬 탈덕수용소 구독 털림 pic.twitter.com/GulJZRVRKZ — 탄산수 (@tansans97780377) December 17, 2022

在事情曝光後不久後，宰燦本人也馬上出面解釋，表示自己「不清楚這個頻道、平常也沒在管理自己的YT，似乎是不小心訂閱了，對自己的疏忽感到抱歉」。然而道歉文一出更讓大家不解，認為自身是偶像，怎能支持這種頻道，且「手滑訂閱」的理由有點牽強，相關討論不斷在論壇發酵。



Jaechan gets caught watching Sojang videos, releaes apologyhttps://t.co/mzuv1DIT0F pic.twitter.com/vpMwv9wDUA — pannchoa (@pannchoa) December 17, 2022

Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞