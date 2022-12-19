看完確實覺得「這種內容」不能經常製作！圭賢帶兩位外甥出演《圭TV》，多次透露心聲：「我想回家」XD

一開始就給觀眾們「打預防針」，這種內容多來幾期應該會「崩潰」吧！（大笑）

Super Junior圭賢的姐姐生下一對雙胞胎，成為舅舅的圭賢偶爾也會通過SNS分享與可愛外甥們的合照。

兩年前，圭賢帶著外甥們一起出演《圭TV》，至今仍然是頻道的熱門影片一位。當時的他還深信「性善論」，認為孩子們都是「天使」，常常被外甥們逗笑。直播時更播放自己的熱門曲《在光化門》，本來想走「感性路線」，但想也知道是不可能的事情，外甥們的行為無法預測啊！（笑）圭賢表示：「育兒比想像中的困難」、「和外甥們一起直播絕對不是容易的事。」

兩年後，圭賢帶著四歲的外甥們再次出演《圭TV》，可以感受到孩子們的暴風成長。此次推出「特別篇」，但圭賢一開始就給觀眾們「打預防針」：「可能是臨時的單期節目，因為這種內容不能經常製作，大家看了就會知道。」看完整期內容…圭賢說的確實沒錯！他帶著外甥們一起去動物農場，雖然孩子們活蹦亂跳的很可愛，但為了顧及他們的安全，其實要投入相當多的心力。

過程中，圭賢多次透露：「好想回家…」，但他還是有耐心地陪伴外甥們，更安撫孩子們的情緒。終於熬到「下班」，圭賢深深嘆了一口氣，對著鏡頭表示：「向韓國無數的父母們，以及養育我的父母們，致以誠摯的感謝。」姐姐則拍拍圭賢的肩膀，予以認同。最後，不要錯過「彩蛋」！

《圭TV》特別把彩蛋的部分獨立出來：藝俊奔向圭舅舅的懷裡，開口就是：「儘管傾盆大雨、全身被淋濕，仍然等待著你～」圭賢仰天大笑，故意問：「你說什麼？」藝俊重複剛剛說的話。圭賢滿意地笑了笑，因為藝俊唸的正是《在光化門》的歌詞。舅舅和外甥就這樣唱了起來：「儘管傾盆大雨、全身被淋濕，仍然等待著不會到來的你～」超可愛！



另外，今年9月，圭賢出演《看我的肩膀，都要脫臼了》提及關於外甥們的話題。‎原本贊成「性善論」的他，最近變成「性惡論」了‎。都來看看圭舅舅無奈的表情哈哈哈！！！

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