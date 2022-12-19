IVE張員瑛頒獎禮上舞蹈動作划水？網友再掀爭議：毫無誠意VS因為是MC要維持髮型

IVE張員瑛真正應驗了那句「人紅是非多」。

前兩日2022KBS歌謠大祝祭隆重舉行，邀請了大批愛豆團隊參加，大勢女團IVE也受邀亮相，成員張員瑛更是擔任了本屆慶典的MC，大展主持功底。



張員瑛雖然是主持人，但輪到IVE表演時，她也依舊登場，只是表演途中被觀眾們吐槽「劃水」，相關影片公開在網路後又引發了一大波爭議，一邊是「動作劃水，毫無誠意」，一邊是「吹毛求疵，罵得太過分了」。 IVE接連表演了《LOVE DIVE》、《AFTER LIKE》等，贏得台下粉絲陣陣歡呼聲。 只是張員瑛被發現在轉頭動作中，她幾乎只是搖了搖頭，和旁邊大幅度扭轉頭部的其他成員形成了鮮明的對比，也正是這個鏡頭引爆爭議，被罵是「毫無誠意的舞台表演」、「其他成員扭得頭都要斷了，她一點都沒動」等。



本屆「歌謠大祝祭」分上、中、下三部進行，張員瑛在主持台上站到了最後，因此有網友解釋張員瑛不轉頭是為了維持髮型，且在其他舞蹈動作中她的頭部動作甚至比其他成員還要多，指責部份網友對她吹毛求疵，「看她之前表演就知道她一直都很賣力，這次是為了維持髮型吧」、「 後面也有人沒轉頭啊，怎麼沒有網友罵」等。



張員瑛自從出道以來經歷過多番爭議，吃草莓被罵、撒嬌被罵、運動也被罵，一舉一動都會被網友拿著放大鏡考究。

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