DKZ宰灿被抓包订阅抹黑争议频道，道歉「不小心订阅」网：愈解释愈黑？争议延烧中

不知道你有什么看法？

要说今年的逆袭奇迹团代表，非属男团DKZ为代表了。团体出道数年一直未有起色，经历低迷销售成绩及成员更迭，在今年成员宰灿因热门BL剧《语意错误》翻红，连带团体也有极大收获。在先前的单曲《Cupid》创下惊人销量、让粉丝超欣慰！



在之前DKZ凭歌曲《Uh-Heung》回归，结果拿下音乐节目《THE SHOW》一位！不只粉丝超感动，成员们也是难掩情绪、忍不住感动大哭，感人画面成为经典高光时刻，而宰灿更被认为是推动团体前进的一大功臣！



好不容易走上花路，近日宰灿却引起不小争议。在几日前进行的V Live直播中，宰灿意外曝光自己的YouTube订阅内容，被发现订阅了争议频道，该频道以造谣与偶像相关的负面内容为主题，散播许多不实言论，许多偶像都是该频道造谣受害者，而宰灿本人也是被害者之一，让许多人直呼对他幻灭了。



DKZ 재찬 탈덕수용소 구독 털림 pic.twitter.com/GulJZRVRKZ — 탄산수 (@tansans97780377) December 17, 2022

在事情曝光后不久后，宰灿本人也马上出面解释，表示自己「不清楚这个频道、平常也没在管理自己的YT，似乎是不小心订阅了，对自己的疏忽感到抱歉」。然而道歉文一出更让大家不解，认为自身是偶像，怎能支持这种频道，且「手滑订阅」的理由有点牵强，相关讨论不断在论坛发酵。



Jaechan gets caught watching Sojang videos, releaes apologyhttps://t.co/mzuv1DIT0F pic.twitter.com/vpMwv9wDUA — pannchoa (@pannchoa) December 17, 2022

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