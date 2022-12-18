《纸房子：韩国篇》会有第3季吗？教授、柏林、首尔的关系原来是这样！厂长的「彩蛋」莫名令人痛快

看完最后一集，马上找大家的观后感…原来不是只有小编觉得最后一幕像《爱的迫降》！（大笑）

Netflix《纸房子：韩国篇》於今年（2022年）6月、12月，分别公开第1季、第2季，以即将统一的韩半岛为背景，天才战略家与具有各种不同个性与能力的强盗们，面对异想天开的变数，展开世上前所未有的人质强盗剧。由刘智泰、朴海秀、全钟瑞、李原种、金智勋、张允珠、李玹雨、金允珍、金盛吴、朴明勋、李主傧、林智妍等人主演。

―――以下涉及剧透，慎入！―――







原来，教授（刘智泰 饰）与柏林（朴海秀 饰）是亲生兄弟！还有，第1季的时候，小编以为柏林是位「瘾君子」，没想到他是真的得了绝症，需要药物控制才可以生活。





而柏林与第2季加入的新角色首尔（林智妍 饰），原来是一对情侣！事件落幕后，两人手牵手，消失在人群中。





最后，宣佑真（金仑珍 饰）依循教授之前给的「提示」，来到海外寻找他的身影，两人重逢。（这里真的很像《爱的迫降》哈哈哈）教授用当初的「撩妹」手法，问对方：「要一起喝咖啡吗？」佑真忍不住笑出来：「你的揽客方式还真是少见。这次，你又在打什么坏主意？」教授用极富魅力的嗓音回答佑真：「这个吗…其实我有个很棒的计画，你想听听看吗？」、「这将会是犯罪史上，最具革命的一起抢案。」

小编个人觉得，《纸房子：韩国篇》第1季和第2季（共12集）可以一起看！第2季比第1季精彩、紧凑，最后也留下许多悬念：佑真是否会加入教授的「强盗团」？柏林和首尔之后的故事如何发展？「强盗团」的成员们又各自经历了哪些事情呢？







另外，《纸房子：韩国篇》有「彩蛋」：讨人厌的厂长（朴明勋 饰）最后真的收到来自教授的「报酬」！但他看都没看，就坚称：「这不是我的东西」，然后把装满30亿韩元的箱子重重摔下，还不忘踢箱子一脚。看到这一幕，真是莫名痛快啊！（笑）

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