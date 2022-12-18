宋旻浩在個人展給父親的畫和親筆信 「是因爲捨不得醫藥費才匆匆離去？我還想和您多聊一會」

宋旻浩16日在首爾城東區 StART PLUS 舉行首場個人畫展《Thanking you : OHNIM Solo Exhibition》。

此次的畫展公開《Giraffe in My Eyes 1》等20多幅作品，其中還有寫給父親的信和畫。

宋旻浩說：「爸爸去世了，在與病魔作鬥爭的幾年裡，他看著在療養醫院的白色無花紋天花板，會勾勒出什麼樣的畫面呢？難道是因爲我留他的孤獨和寂寞而畫了沒有顏色的臉龐， 我無法想像徹底獨自一人的那種孤獨。希望您在大家深深的的哀悼中，踏上舒適的花路。」並公開了親筆信。



在信中寫道：「到最後都自私的我的爸爸，一路好走。爲什麼那麼著急呢？最後聽到電話那頭是兒子不耐煩的聲音就走了，那爲什麼還這麼貪心呢？明明說過『讓我給您點錢、為您還債、把肝捐給您』，但為什麼不說『叫我去陪您這種話呢？』您總是把『你這麼忙，真是對不起』這種話掛在嘴邊，實際上我一點都不忙，那天您為何如此著急呢？」



接著，他說：「我即使有很多朋友、哥哥、妹妹也很孤獨，還哼唧地說孤獨，爸爸一個人該有多孤獨啊。我明知道如此，但卻對您的小小埋怨，連一個簡單的電話都沒打。您是覺得每月交1000萬韓元的醫藥費很可惜嗎？所以才匆匆離去？爸 我已經當了10年的一家之主，一點都不覺得可惜，只是想和您多聊一會，我一點都不自責，全都怪爸爸，因為我不能倒下，我還要守護剩下的一切，爸一路好走，現在很想您。」

宋旻浩上個月因父親去世，送走了父親。之前3月出演《吳恩英的金子諮商秀》時，他表示：「我父親身體不舒服，這件事讓我很在意。肝一直不是很好，加上平時沒有好好管理，所以病情加重，因此爸爸住院一段時間了。」同時既埋怨又生氣。



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