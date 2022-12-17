Kara時隔7年半再奪音放一位，創「跨時代」紀錄！晚間直播「奎利女神」又語出驚人XD

KBS 2TV昨晚（16日）播出的《音樂銀行》，由KARA〈WHEN I MOVE〉拿下第一名，是KARA此次回歸首度獲得一位，也是KARA繼上一次2015年回歸的〈Cupid〉，時隔7年6個月的時間奪下音樂節目的一名。

雖然目前已經結束音樂放送活動，但KARA 5位成員還是抽空錄製了簡短的‎影片向粉絲KAMILIA公布好消息並道謝。KARA成員們表示聽到消息很驚訝不可置信，只有齡智是直接大笑著喜悅的接受。而《音樂銀行》這座獎盃其實也是齡智加入KARA以來第一座三大台一位獎盃，意義非凡。



Twitter也有網友發現KARA是唯一一個能在2000年代、2010年代、2020年代都能拿下音放一位的女團。聽聞KARA奪得一位，即便不是KARA的粉絲都相當為KARA開心，對於KARA出道15週年還如此有人氣備感佩服，KARA能在不同年代都拿下一位更證明人氣及實力不輸後輩。



Lendárias! KARA se torna o primeiro e único grupo feminino a conquistar Win em music shows em três décadas diferentes em, 2000, 2010 e 2020. Parabéns para as membros, elas merecem muito. pic.twitter.com/LXw7OO3E6K — Nunca Pause o MV (@npomvtt) December 16, 2022

在錄製感謝影片前，知英梳化時已迫不及待發布IG限時動態慶賀，加上滿版大字表達驚嘆，齡智也跟進，搞笑模仿知英掩嘴如出一轍，讓粉絲們看見這對「前後任忙內」再度展現好感情。另一邊昇妍也發布一則限動，直接用字遮擋住嘴了。

最搞笑的是，晚間奎利、知英與齡智穿著睡衣喝著酒共同開直播，慶祝一位殊榮之餘大聊特聊，奎利竟脫口而出自己「No Bra」兩位妹妹又同時掩嘴了，這是繼拿下一位之後，整天最驚訝的事了吧XDD！



「奎利女神」回歸依舊維持直來直往的性格，甚至更開放了，前陣子在《文明特急》還大方說自己的打歌服會展現自傲的胸部，舊忙內知英馬上喊卡XD。



KARA目前正準備日本的回歸活動，15週年紀念專輯《MOVE AGAIN》21日於日本正式發行，23日將出演朝日電視臺的《MUSIC STATION》年末特輯《Ultra Super Live 2022》。另外據網路上流傳的KARA錄影側拍照，KARA很可能還參加了日本經典綜藝節目《全員逃走中》錄製。

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