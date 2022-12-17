Kara时隔7年半再夺音放一位，创「跨时代」纪录！晚间直播「奎利女神」又语出惊人XD

KBS 2TV昨晚（16日）播出的《音乐银行》，由KARA〈WHEN I MOVE〉拿下第一名，是KARA此次回归首度获得一位，也是KARA继上一次2015年回归的〈Cupid〉，时隔7年6个月的时间夺下音乐节目的一名。

虽然目前已经结束音乐放送活动，但KARA 5位成员还是抽空录制了简短的‎影片向粉丝KAMILIA公布好消息并道谢。KARA成员们表示听到消息很惊讶不可置信，只有龄智是直接大笑著喜悦的接受。而《音乐银行》这座奖杯其实也是龄智加入KARA以来第一座三大台一位奖杯，意义非凡。



Twitter也有网友发现KARA是唯一一个能在2000年代、2010年代、2020年代都能拿下音放一位的女团。听闻KARA夺得一位，即便不是KARA的粉丝都相当为KARA开心，对於KARA出道15周年还如此有人气备感佩服，KARA能在不同年代都拿下一位更证明人气及实力不输后辈。



Lendárias! KARA se torna o primeiro e único grupo feminino a conquistar Win em music shows em três décadas diferentes em, 2000, 2010 e 2020. Parabéns para as membros, elas merecem muito. pic.twitter.com/LXw7OO3E6K — Nunca Pause o MV (@npomvtt) December 16, 2022

在录制感谢影片前，知英梳化时已迫不及待发布IG限时动态庆贺，加上满版大字表达惊叹，龄智也跟进，搞笑模仿知英掩嘴如出一辙，让粉丝们看见这对「前后任忙内」再度展现好感情。另一边升妍也发布一则限动，直接用字遮挡住嘴了。

最搞笑的是，晚间奎利、知英与龄智穿著睡衣喝著酒共同开直播，庆祝一位殊荣之余大聊特聊，奎利竟脱口而出自己「No Bra」两位妹妹又同时掩嘴了，这是继拿下一位之后，整天最惊讶的事了吧XDD！



「奎利女神」回归依旧维持直来直往的性格，甚至更开放了，前阵子在《文明特急》还大方说自己的打歌服会展现自傲的胸部，旧忙内知英马上喊卡XD。



KARA目前正准备日本的回归活动，15周年纪念专辑《MOVE AGAIN》21日於日本正式发行，23日将出演朝日电视台的《MUSIC STATION》年末特辑《Ultra Super Live 2022》。另外据网路上流传的KARA录影侧拍照，KARA很可能还参加了日本经典综艺节目《全员逃走中》录制。

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