【K社韓文小百科】終結混亂！韓國人全體減1至2歲：明年6月起以周歲代替「虛歲、年歲」

韓國人常用的年齡計算法多達三種，不僅外國人，就連本國人都時常頭暈。 本月8日韓國國會終於決定，將法律體系中計算年齡的方法全部統一為「周歲」，宣告終結混亂。

韓國國會在8日的本會議上決定，對民法和行政基本法進行部份修訂，從明年6月開始實施。

這邊要說明一下背景，因為韓國一直以來有3種主流的年齡計算法：一個是大家熟悉的「周歲」（만 나이），以出生之日為0歲、過生日時增加1歲，韓國大多數法律以此為準; 部份法律使用「年歲」（연 나이）概念，即是以現在年份減去出生年份，每年元旦增加一歲、無論實際生日是幾月; 而到了日常生活中又經常使用「虛歲」（세는 나이），即是把出生之日當做1歲，之後每年元旦增加一歲。



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舉例來說，假設有一個韓國人在2000年12月18日出生，以今天為準（2022年12月17日），這個人的周歲仍是21歲，但年歲已經是22歲，虛歲則到了23歲。 （小編：三種年齡同時存在，這是什麼堪比量子力學的演算法XD）

很長時間以來，韓國人在醫院、社會福利機構等不同機關登記信息時經歷混亂、造成不必要的行政成本，這一問題被詬病已久，要求統一年齡算法的呼聲也逐年增高。 明年6月修訂案施行之後，剛才那位虛構的韓國人就會從23歲（年歲）或24歲（虛歲）跳回22歲（周歲），瞬間年輕1至2歲。

韓國網友大部份表示讚成，希望在日常生活裡也盡快適用：「熱淚盈眶，終於啊」、「好耶，我又回到20代了」、「昨天還是朋友，今天就變成弟弟」、「明年元旦喝完年糕湯不是長一歲，而是減一歲kkk」、「虛歲一點實際好處都沒有，趕快都改為周歲吧」、「大家一起變年輕吧！」

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