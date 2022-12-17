[分集劇情]《財閥家的小兒子》謀害陳養喆的竟是「這個人」！導俊被真相嚇到手機滑落，重整心態後反將一軍！（EP12）

兇手身份太讓人意外，大家猜到了嗎？ T^T
JTBC《財閥家的小兒子》講述對財閥家忠心耿耿卻遭誣陷殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生成為財閥家小兒子並展開復仇、侵吞家族資產的故事。 上集陳養喆調查車禍內幕時突發谵妄症狀，好多人希望他只是裝出來的而已T^T
真兇竟是枕邊人
牟賢珉向徐旻渶介紹了一家買賣贗品古画的「心畫廊」，禹室長前往調查時發現關鍵線索：卡車司機口袋裡那個寫著陳養喆車牌號的紙條，背面沾染了一個印章的圖案，印章主人正是順洋集團女主人、陳養喆之妻——李必玉。
李必玉為陳家奉獻50年光陰，眼見老頭子竟要把集團交給私生子的小孩，狠心決定用車禍修正他的錯誤，現在對於陳養喆陷入谵妄的結果也為頗滿意。 她召集三個親生小孩共進晚餐、準備宣佈陳養喆的病情，卻被不請自來的導俊巧妙阻止。 導俊已發現她就是真兇，向她提出了既是交易也是威脅的條件：她不公開陳養喆的病況、保證導俊坐穩順洋金融社長位置，導俊就不公開她的教唆殺人罪名。 李必玉費盡心思想把公司傳給親生小孩，最終還是栽在導俊手裡。
順洋家的王子之亂
理事會上，陳星俊出人意料地提名陳榮基擔任順洋金融社長，獲得大多數選票。 關鍵時刻陳養喆在藥物幫助下清醒登場、成功把導俊扶上社長之位，知道幕後詳情的導俊看著爺爺不禁熱淚盈眶。
陳星俊沒有善罷甘休，藉賢誠日報之手抹黑會長和導俊，並把風險極大的新車發佈會安排在股東大會之前，試圖將導俊他拉下台。 導俊得知股東大會將在2002年6月召開，而韓日世界盃即將盛大舉辦，似乎想到了新的對策。
下集預告裡，導俊信心滿滿主動接下新車業務。 導俊希望旻渶停止調查某個案件，但旻渶堅持身為檢察官的原則。 陳養喆的症狀日益嚴重，甚至把牟賢珉當成了潤基的生母，最後一幕倒在地上不省人事！第13集將在今晚公開，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台、台觀眾可到friDay影音追看~
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