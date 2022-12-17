【K社韩文小百科】终结混乱！韩国人全体减1至2岁：明年6月起以周岁代替「虚岁、年岁」

韩国人常用的年龄计算法多达三种，不仅外国人，就连本国人都时常头晕。 本月8日韩国国会终於决定，将法律体系中计算年龄的方法全部统一为「周岁」，宣告终结混乱。

韩国国会在8日的本会议上决定，对民法和行政基本法进行部份修订，从明年6月开始实施。

这边要说明一下背景，因为韩国一直以来有3种主流的年龄计算法：一个是大家熟悉的「周岁」（만 나이），以出生之日为0岁、过生日时增加1岁，韩国大多数法律以此为准; 部份法律使用「年岁」（연 나이）概念，即是以现在年份减去出生年份，每年元旦增加一岁、无论实际生日是几月; 而到了日常生活中又经常使用「虚岁」（세는 나이），即是把出生之日当做1岁，之后每年元旦增加一岁。



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举例来说，假设有一个韩国人在2000年12月18日出生，以今天为准（2022年12月17日），这个人的周岁仍是21岁，但年岁已经是22岁，虚岁则到了23岁。 （小编：三种年龄同时存在，这是什么堪比量子力学的演算法XD）

很长时间以来，韩国人在医院、社会福利机构等不同机关登记信息时经历混乱、造成不必要的行政成本，这一问题被诟病已久，要求统一年龄算法的呼声也逐年增高。 明年6月修订案施行之后，刚才那位虚构的韩国人就会从23岁（年岁）或24岁（虚岁）跳回22岁（周岁），瞬间年轻1至2岁。

这可是韩国人等待已久的好消息，大部分网友都表示赞成，希望在日常生活里也尽快适用：「热泪盈眶，终於啊」、「好耶，我又回到20代了」、「昨天还是朋友，今天就变成弟弟」、「明年元旦喝完年糕汤不是长一岁，而是减一岁kkk」、「虚岁一点实际好处都没有，赶快都改为周岁吧」、「大家一起变年轻吧！」

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