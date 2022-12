Stray Kids成員Lee know因《2022 AAA》紅毯的怪奇姿勢引熱議，主持人忍笑：請擺帥氣pose～

這紅毯pose還是頭一次見XD

年末時節,韓娛圈許多頒獎典禮也正如火如荼的進行中。Stray Kids在不少大型典禮拿下重要獎項,因而格外引起關注!在最近剛結束的《2022 AAA頒獎典禮》中,Stray Kids帥氣的奪下獎項,更讓大家見證他們的人氣!



CONGRATS for winning Best Choice Award (Singer) @Stray_Kids THE MANIACS AT 2022AAA #StrayKids_2022AAA #스트레이키즈_2022AAA #スキズ2022AAA名古屋上陸 pic.twitter.com/SIZtYnSKrn

然而成員Lee know卻因為怪奇表現而格外引起關注。在紅毯上眾成員帥氣亮相、準備一起拍攝紅毯照時,Lee know擺出超有創意的姿勢,讓主持人也忍不住噴笑,也說:請擺出帥氣的姿勢吧!Lee know才正常擺拍。有趣畫面曝光後,在網路上引起熱潮!



先前網友熱烈討論起4代男團的最帥偶像,ENHYPEN成員成訓、THE BOYZ成員柱延、WEi的金曜漢等人都有被點名,其中Lee know也是公認的高顏值代表!雖然長著一張公認的帥臉、卻常常突然搞笑,Lee know的反差感讓大家感到又混亂又好笑、意外超吸粉啊~



why did i just realize that skz always stand in the same positions at red carpets pic.twitter.com/hinQraLtjt