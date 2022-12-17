Stray Kids成員Lee know因《2022 AAA》紅毯的怪奇姿勢引熱議，主持人忍笑：請擺帥氣pose～

這紅毯pose還是頭一次見XD

年末時節，韓娛圈許多頒獎典禮也正如火如荼的進行中。Stray Kids在不少大型典禮拿下重要獎項，因而格外引起關注！在最近剛結束的《2022 AAA頒獎典禮》中，Stray Kids帥氣的奪下獎項，更讓大家見證他們的人氣！



然而成員Lee know卻因為怪奇表現而格外引起關注。在紅毯上眾成員帥氣亮相、準備一起拍攝紅毯照時，Lee know擺出超有創意的姿勢，讓主持人也忍不住噴笑，也說：請擺出帥氣的姿勢吧！Lee know才正常擺拍。有趣畫面曝光後，在網路上引起熱潮！



先前網友熱烈討論起4代男團的最帥偶像，ENHYPEN成員成訓、THE BOYZ成員柱延、WEi的金曜漢等人都有被點名，其中Lee know也是公認的高顏值代表！雖然長著一張公認的帥臉、卻常常突然搞笑，Lee know的反差感讓大家感到又混亂又好笑、意外超吸粉啊～



why did i just realize that skz always stand in the same positions at red carpets pic.twitter.com/hinQraLtjt — mina #1 leeknower (@skzview) December 13, 2022

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