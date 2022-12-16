震驚！BLACKPINK Jennie一張照片價值43億，行走的印鈔機就是她吧

BLACKPINK成員Jennie是不折不扣的「Young and rich」。

Jennie正式出道前就作為YG娛樂的「秘密兵器」亮相前輩BIGBANG成員G-Dragon的MV，2016年以BLCKPINK成員身份出道，該團人氣之火爆無需贅述，近段時間團體在歐美舉行巡迴演唱會，可以說是場場爆滿。 作為人氣成員的Jennie還推出了SOLO歌曲，一曲《SOLO》反響火爆，不僅在韓國大街小巷裡能聽到，在海外也同樣圈粉。



SOLO活動也大獲成功的Jennie憑藉高知名度、高人氣成為女團個人品牌評價中的第一名，影響力橫掃美妝、時尚界，手握多個品牌的廣告代言。最具分量的就是一舉成為高奢品牌CHAENL全球形象代言人，她成了該品牌首位亞洲明星代言人。 最近的法國時裝周上，Jennie的「媒體價值」被爆出已經達到43億（韓幣，下同），她拍攝的一張照片的廣告效果就能值這麼多錢，消息傳回韓國之後震驚了所有網友。



被稱「行走的印鈔機」的Jennie同時還是「房地產富豪」，所住的高級別墅價值60億，家具、擺設無一不是貴牌，少則百萬，多則上億，曾經出現在Jennie自拍照上的沙發售價960萬，Jennie是一枚小富婆啊！



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