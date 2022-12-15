看不出來他已經52歲！《失控正義》童顏長相金永敏自曝無名時期靠老婆養！戲路寬廣不受限

自從演出電視劇《愛的迫降》中竊聽玄彬的北韓軍人，以及《夫妻的世界》與金喜愛發生不倫的外遇男，讓演員金永敏開始受到矚目。他的童顏外貌讓人難以想像他已經52歲了！最近在電影《失控正義》中他也演出相當關鍵的角色，精湛的演技也曾受到演員宋康昊與導演朴贊郁的讚賞。

日前金永敏與珍榮為宣傳電影《失控正義》而來到綜藝節目《屋塔房的問題兒童》，他因演出《夫妻的世界》中與金喜愛的床戲而被大家稱為「國民不倫男」，他也大談演員在演出這些戲碼時的秘訣。擁有豐富演戲經歷的金永敏表示，在拍攝這類畫面的時候絕對希望一次OK不重來，導演一喊卡他也一定先找身邊的衣物遮住女演員露出身體的地方，讓全場大讚他的體貼。



金永敏也透露自己已經52歲，其實在參加選角上也有苦惱，外型適合的角色卻被說「但你已經52歲了」，而年齡適合他的角色又會說他「長相看起來太年輕」，而《我的大叔》《愛的迫降》《夫妻的世界》三個角色都是因為童顏才被選上的！金永敏雖出道早，但直到近年來才逐漸走紅，且他透露話劇的演出但其實收入並不多，幾乎是太太在養活他，一句怨言都沒有，讓金永敏相當感謝，談起太太時他臉上總是神采飛揚。



也因此結婚14年的金永敏絕對是標準的愛妻魔人，他表示自己的每一部作品都是送給太太的禮物，演出費用也全部轉交給太太。自己則是曾經偷偷的存下平時的零用錢，在結婚10周年的時候帶著太太一起去海外旅行。金永敏回憶年輕時要結婚前，自己戶頭裡的總財產只有32萬韓元！他把錢全部拿去買了戒指就求婚了，當時也到了適婚年齡的太太很自然地答應了。



在最新作品電影《失控正義》中，金永敏一登場就相當吸引觀眾目光，他用相當慈愛的眼神，看著進入感化院打算復仇的珍榮，並且從旁一直以關懷代替打罵，奉行愛的教育，希望化解珍榮心中的仇恨。他也了解珍榮在此所受到的委屈，於是暗中幫忙他進行復仇計畫，片中真心愛著珍榮兩兄弟的金永敏，為劇情結局帶來最令人驚訝的真相。電影《失控正義》現正熱映中。



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