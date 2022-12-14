原本在《王后傘下》是要飾演「成枏大君」！裴仁爀：「因為拍攝時間和《Cheer Up》重疊了」

原本在《王后傘下》是要飾演「成枏大君」！裴仁爀：「因為拍攝時間和《Cheer Up》重疊了」

明星   2022年12月14日   星期三14:01   Yuan   1

（封面圖源：tvN《王后傘下》劇照、SBS《Cheer Up》劇照）

裴仁爀主演的《Cheer Up》在13日劇終，日前特別出演《王后傘下》也成為話題，近日他也接受採訪。

談到特別出演《王后傘下》一事，裴仁爀表示：「事實上爲了飾演成枏大君，我一直在和導演見面。但是拍攝時間和已經定好《Cheer Up》的拍攝重疊了，所以我說我會努力拍《Cheer Up》。」
 

他接著說：「導演再次給我打電話，告訴我世子的角色。雖然情況不太合適，但是他說希望能一起演其他角色，所以我就決定特別出演了。《王后傘下》的成枏大君和《Cheer Up》的朴正宇是無法一起出演的。」
（圖源：유유컴퍼니）

劇中，他和金憓秀飾演母子，裴仁爀表示：「從金憓秀前輩那裡學到了很多。非常緊張地去了現場，因爲憓秀前輩先來了，所以在那一瞬間讓我放鬆許多。讓我把想做的事情都說出來，也有了互相配合的時間。託他的福，我才能帶着一點緊張感，更加果敢地演戲。」
（圖源：tvN《王后傘下》劇照）

不僅是前輩們，裴仁爀也說從《Cheer Up》學到很多東西。他說：「因爲是第一次以故事情節爲重點，所以負擔感和苦惱也很多。因爲同事演員們也在一起，所以才能一起克服。」而裴仁爀今年繼《為何是吳秀才》後，又陸續出演《Cheer Up》、《王后傘下》和電影《同感》，每個角色都超不同，期待他之後的發展啊！
（圖源：SBS《Cheer Up》劇照）（圖源：SBS《為何是吳秀才》劇照）

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