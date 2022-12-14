前方高能！Disney+《異感追擊：連瞳》7大血腥名場面，丁海寅、高庚杓「斷頭斷手」，屍體藝術挑戰感官極限

Disney+韓劇《異感追擊：連瞳》由丁海寅、高庚杓、金慧峻主演，改編自韓國人氣漫畫《Connect》，講述擁有自癒超能力、不死之身的新人種「河東修」（丁海寅 飾），被器官獵人綁架並奪去一隻眼睛後，意外與接受器官移植的殺人魔「吳振燮」（高庚杓 飾）產生連結，並展開了一系列猛烈的追擊。《異感追擊：連瞳》由被稱作「暴力大師」的三池崇史導演操刀，驚悚獵奇又血腥暴力的題材，讓觀眾一邊收看一邊感受視覺上的衝擊，看過的人都表示：「不宜配飯」，血腥畫面真的超乎想像！本劇在Disney+一次釋出6集，跪求第二季之餘，先來回顧一下6集之中的名場面吧！（溫馨提醒，內有許多獵奇噁心畫面）



1.丁海寅「自癒恢復」手術現場



丁海寅被器官獵人綁架並準備進行器官和眼睛的移植，當醫生在一旁講電話時，擁有自癒能力的他，傷口竟然自行癒合並突然從手術台上坐起，開始找尋自己的眼睛⋯⋯鏡頭帶到失去雙眼的他的臉孔，凹陷漆黑的眼窩與逼真的傷口簡直恐怖驚悚指數百分百！突然坐起來的他嚇壞開刀醫師，丁海寅手忙腳亂之下，只找回一隻眼睛並全裸從窗戶一跳而下，短短幾秒鐘的鏡頭真的各種驚嚇。（小編 : 但是全裸那邊的拍攝真的很有誠意 ^_______^）

2.高庚杓大尺度「床戲」再冷血殺害床伴



高庚杓在本劇飾演變態殺人魔「吳振燮」，大突破的演出備受好評，不只如此，還和女同事有「大膽床戲」。哦麼，不看不知道一看嚇一跳！高庚杓的精實的健美的體魄讓人完全忽略他飾演的是一個冷血變態殺人魔，與女方床上激戰的過程成為全片亮點之一！但是當他聽到女方知道自己就是殺人兇手之後，不論女方如何請求，還表示自己什麼事都可以為他做，高庚杓還是殘忍殺害了對方，因為他不需要任何無謂的連結關係，冷血行徑令人髮指。



3.吳振燮手下超乎想像的「屍體藝術美學」



變態殺人魔吳振燮每次在進行屍體藝術時，都有縝密的計畫，從設計圖稿、預謀犯罪、處理屍體等，把屍體處理成彷彿雕像一般的藝術品，不但結合幾何重組、西方藝術美感，還兼具宗教、星座與哲學融合，無一不顯示吳振燮內心嚮往的美好世界。完成後的作品安放在大庭廣眾之下，造成人心惶惶，「吳振燮」強迫症的變態殺人手法讓人看了跟著頭皮發麻！

4.醫生被吳振燮殺害，釘成十字架的模樣



進行器官販賣非法手術的醫生，被吳振燮殘忍殺害後，釘成了十字架的模樣，讓河東修看到之後相當衝擊，而吳振燮則是一臉不以為然，還泰然說著這些藝術品多有美感⋯⋯高庚杓在殺害醫生和歌手Z的場景，臉上表情和笑容真的很詭異，讓人狂起雞皮疙瘩。（不過醫生這個下場也算是得到報應啦～）



5.黑道大哥「斷頭」驚悚畫面



金慧峻在本劇帥氣爆發，殺人不眨眼，智商也在線！她默默守護河東修，伺機準備幹掉非法販賣器官的黑道，她集合了新人類「Connect」，決定不再向惡勢力低頭，和同伴一起殺滅了黑道⋯⋯黑道大哥被Connect斷頭噴血的畫面相當衝擊，頭飛出去的那一秒，小編真實嚇到。

6.丁海寅「斷耳、斷手」再自行連接



丁海寅為求生存，常常利用自己可以「自癒」的功能，慘被斷耳就正好拿來威脅對方，被綁架時，自行斷手掙脫手銬再連接回去。充斥著各種血管噴飛的畫面，看到最後真的都替丁海寅感到疼痛了。

7.丁海寅、高庚杓的「眼珠」連結



丁海寅找高庚杓討回自己移植到他身上的眼珠，不論對方如何開槍，他的身體都可以很快恢復，當他來到高庚杓面前時，右眼立刻有了反應⋯⋯眼球噴出無數蠕動的觸手並連結到對方眼睛，讓高庚杓痛不欲生。這幕不只欣賞兩位高顏值演員的對手戲，各種精緻寫實的特效也讓人目不轉睛！喜歡看獵奇血腥的劇迷，《異感追擊：連瞳》真的要追起來，而第六集最後為開放式結局，究竟直升機是誰？新人類會如何影響世界？跪求「第二季」的製作呀！

Disney+獨家播出《異感追擊：連瞳》共6集，全集數上線熱播中！

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