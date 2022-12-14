原本在《王后伞下》是要饰演「成枏大君」！裴仁爀：「因为拍摄时间和《Cheer Up》重叠了」

裴仁爀主演的《Cheer Up》在13日剧终，日前特别出演《王后伞下》也成为话题，近日他也接受采访。

谈到特别出演《王后伞下》一事，裴仁爀表示：「事实上爲了饰演成枏大君，我一直在和导演见面。但是拍摄时间和已经定好《Cheer Up》的拍摄重叠了，所以我说我会努力拍《Cheer Up》。」



他接著说：「导演再次给我打电话，告诉我世子的角色。虽然情况不太合适，但是他说希望能一起演其他角色，所以我就决定特别出演了。《王后伞下》的成枏大君和《Cheer Up》的朴正宇是无法一起出演的。」



剧中，他和金憓秀饰演母子，裴仁爀表示：「从金憓秀前辈那里学到了很多。非常紧张地去了现场，因爲憓秀前辈先来了，所以在那一瞬间让我放松许多。让我把想做的事情都说出来，也有了互相配合的时间。托他的福，我才能带着一点紧张感，更加果敢地演戏。」



不仅是前辈们，裴仁爀也说从《Cheer Up》学到很多东西。他说：「因爲是第一次以故事情节爲重点，所以负担感和苦恼也很多。因爲同事演员们也在一起，所以才能一起克服。」而裴仁爀今年继《为何是吴秀才》后，又陆续出演《Cheer Up》、《王后伞下》和电影《同感》，每个角色都超不同，期待他之后的发展啊！



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