[分集劇情]《以一當百執事》李濬榮身邊所有人與肇逃事件的關聯終於真相大白！遲到的婚戒（EP11－12）

[有雷]《以一當百執事》劇情終於進入最高潮，李濬榮始終走不出弟弟離開的陰影，而正當與惠利的戀情正式開始後，情況似乎有所好轉，但隨著弟弟的忌日到來，他卻發現更多驚人事實，身邊還有其他人也與離世的弟弟有關，事實令他痛苦不已。

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《以一當百執事》金泰熙（李濬榮飾）終於也跟隨自己的心意，向東珠（惠利飾）表白自己的情感，兩人也終於正式成為了戀人，泰熙叔叔與東珠舅舅也都在一旁撮合著他們。此時前女友清荷的母親卻意外猝死，東珠幫忙送走了她，而泰熙也念在以往情誼而出席了告別式，雖然東珠在現場聽見了許多同學對泰熙的前段情感議論紛紛，不過泰熙的貼心解釋還是讓她放心不少。



泰熙的弟弟俊浩忌日將至，奶奶與父母都分別從遙遠的住處來到這裡關心泰熙，全家人的短暫會面並且一同到弟弟靈前探視。在東珠與泰熙奶奶見面時意外發現了奶奶的手機桌面留有泰熙與弟弟的合影，加上得知弟弟的忌日竟是東珠永遠難忘的一天，還設為大門密碼，發現自己第一次得知能夠傾聽亡者心願時，遇見的小男孩就是俊浩，讓她驚訝不已。



東珠趕緊回家拿出了俊浩要她去現場找回的求婚戒指，轉交給泰熙，遲到的婚戒讓泰熙痛哭失聲，泰熙知道自己以及全家人都因這事件而受傷許多，仍相當自責，東珠告訴泰熙，亡者都告訴她同樣的話「讓活下來的人好好活著，減輕他們的痛苦」鼓勵泰熙好好生活。不過東珠也透露出一個訊息，也就是俊浩曾說「找不到戒指的話，可以去問現場的另一位警察」，表示事發現場仍有第三人。終於發現當日在場的警察就是室友徐海安，而他為了掩蓋哥哥肇事逃逸的事實，延遲了報警的時機。



東珠又送走了一對母女，小女孩夢想站上舞台成為明星，東珠曾目睹母女三餐不繼，而請小女孩吃東西，為她錄下自我介紹的跳舞短片，因為她夢想被大家所記得，卻因為母親決定輕生而把她一起帶走…東珠雖然能聽見亡者心聲卻無法與這位母親連結，這事件令東珠心痛不已也再度想起了俊浩，於是她為小女孩上傳了生前的影片，讓更多人看見她也記得她。



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