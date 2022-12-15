新教隊為了其他新兵及令網路不出現擠塞，ARMY可以在開設專用區給BTS防彈少年團JIN留言！

防彈少年團JIN入伍之後，新兵教育大隊也為之建立一些新措施，不會阻礙到其他當兵中的人同時都令ARMY傳遞到心意。

12月13日，JIN作為防彈少年團成員中第一位入伍的成員經由位於京畿道漣川郡的第5師團新兵教育大隊正式開啟了服役期，同天新兵教育大隊就公開了特別通知，表示：「 拜託各位粉絲了，請不要寫網路慰問信了，5師團新教隊被選為訓練兵手機使用示範部隊，新兵每天可使用30分鐘個人手機，網路慰問信可通過個人手機確認。 因網路原因，一次性收到大量郵件會令網路擠塞，讓新兵們無法確認郵件，如果其他新兵看不到父母、戀人、朋友發來的信息該有多沮喪啊。 另外請不要快遞手寫信、禮物等。」



명품 5사단 당부 말씀



인편 위문편지는 자제해주세요.



손편지 선물 택배는 절대 보내지 마시길 바랍니다.



아미 팬들이 사용하는 위버스를 이용해 주시면 석진군도 핸드폰 사용을 할 수 있으니 확인 할 것입니다. pic.twitter.com/88g2RMFeTD — 러브모드 (@JMLOVEMODE) December 12, 2022

新兵教育大隊發佈通知之後，還透露JIN可以通過Weverse、SNS等繼續和粉絲們交流。 大隊稱：「已經問過5師團新教隊大隊長了，金碩珍（JIN本名）可以用手機收到Weverse、SNS上的訊息，只是他不能直接留言與粉絲們互動，請各位粉絲解諒部隊的特殊性。」 考慮到ARMY們遍佈全球各地，新兵教育大隊還特意刊出了英文版通知。



同時，新教隊考慮到JIN來自全球的粉絲可能會擠爆大隊留言板，部隊還將追加開通「BTS JIN A.R.M.Y」特別留言區，希望JIN的粉絲們在專用留言區留言。

JIN入伍當天弟弟們都有陪同前往，結束為期5周的基礎軍事訓練後他將作為陸軍現役繼續服役，並於2024年6月12日退伍。



우리 형 !! 잘 다녀와요!! 러뷰 pic.twitter.com/ZP6yryv2qe — 방탄소년단 (@BTS_twt) December 13, 2022

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