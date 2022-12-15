真的不敢抬头看！《2022 AAA》颁奖礼上令Stray Kids内心很慌张的一幕XD

哎哟，我们真的不敢抬头看啦！

2022Asia Artist Awards （以下简称为AAA）在日本名古屋举行，邀请了不少演员、人气爱豆团助阵，今年的阵容包括了SEVENTEEN、宇宙少女CHOCOME、林英雄、Pentagon、KARD、THE BOYZ、Stray Kids、VERIVERY、 ITZY等，一共35组歌手和18名演员参加。

2022 AAA完整获奖名单来啦！李俊昊&SEVENTEEN&Stray Kids&IVE等夺大赏，金宣虎摘4大奖项

颁奖典礼上，爱豆团们几乎都有份亮相演出，但Stray Kids却被镜头捕捉到「心不在焉」，明明其他团在他们面前劲歌热舞，成员们都低著头或是看向其他地方，这也太不尊重别团了吧？？事情真不是这样的，女团KARD表演途中有成员直接站在Stray Kids围坐的桌子上热舞，坐著的Stray Kids成员们若是直视或是稍微抬头，就会直面女爱豆的腿部，於是大家就非常有默契地低下了头或者扭头转移视线，生怕万一眼神瞄到不该看的地方又恰巧被镜头拍到就尴尬了。



스트레이키즈 AAA 시상식 pic.twitter.com/fHFEkUiCUa — 연예계 아카이브 (@showbizidol__) December 13, 2022

相关场景很快就被电视机前的观众们发现了，不少人截图发到了网上，引来大家的热议，纷纷留言称：「笑死我了，这群人怎么这么可爱」、「哈哈哈哈，换做是我坐在下面会和他们一样尴尬」、「Stray Kids内心应该很慌张」等。

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