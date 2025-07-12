宋慧喬又有驚人新造型！引發短髮症候群後，再次以狼尾髮型吸引眾人目光～

人氣演員宋慧喬這次換上了「狼尾髮型」（Wolf Cut），你肯定沒看過這樣的她。

由她參與演出的時尚品牌 Fendi「Spy Bag」形象廣告正式公開。從預告開始就引發話題的這次企劃，不僅止於復刻經典，更展現出 Spy Bag 至今仍是強大時尚象徵的存在。



以《The Spy》為標題展開的這支影片中，品牌代言人宋慧喬穿梭於都市各處，彷彿正在尋找某個人般，展開緊張感十足的故事情節。

▼宣傳影片：

她獨有的幹練魅力吸引目光，而她的「狼尾髮型」也再次成為視線焦點。影片整體充滿復古質感的影像風格、電影感的運鏡和動態剪輯，令人聯想到間諜電影。每一幕中自然融入的 Spy Bag，也充分展現了其存在感。

Spy Bag 最早於 2000 年代初期推出，以柔和的曲線輪廓與隱藏式秘密口袋的獨特設計風靡全球。這款兼具實用性與時尚感的包款，曾是許多名人為了躲避狗仔目光而愛用的單品，也成為 Y2K 感性風格的代表性象徵。





只有擁有者才知道內容物的神秘口袋設計，至今仍是 Spy Bag 最具象徵性的特色之一。該包款將於本月 17 日起於全球部分 Fendi 精品店及官方網站開賣。

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