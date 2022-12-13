贈票： 人生就像韓劇，高潮總在意料之外！——《花路阿朱媽》台灣特映場

KSD現在送出問鼎金馬獎最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳原著劇本四項大獎的電影——《花路阿朱媽》台灣特映場票給大家，有興趣的朋友快來參加吧！

詳情請參考以下：

送出： 《花路阿朱媽》台灣場特映會戲票１０張 (送出給5位，每位可得2張)

特映會時間：12月20日(二)19:00

特映會地點：台北真善美藍廳

活動日期：即日起至12月18日

公佈日期：12月19日中午

（會在此頁面公佈！）

請按以下指示參加活動～

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(2) 請按此填寫參加表格 😉

*使用iPhone APP瀏覽本頁者，請長按著＂這裡＂來打開參加表格

＊本活動供：KSD台灣用戶參加

＊是次活動的電影券／交換券／獎品／會煩請得獎者到現場認領及觀賞

故事大綱：

癡迷韓劇的新加坡大媽（洪慧芳飾演），生活樂趣是看韓劇，並草率地模仿韓語。適逢連休之際，原本滿心期待要跟兒子（包勛評飾演）赴韓旅行，沒想到卻被臨陣放鴿子，讓這趟旅行面臨取消危機。不過她為了夢想，更為了無法退錢的荷包著想，決定放飛自我，鼓起勇氣獨自踏上旅途。只是這場烏龍冒險，遠比想像中還要荒唐激烈。降落後還沒見到歐巴，一路上就都是神展開。不但被兩光導遊（姜亨錫飾演）丟包，還遇到熱心助人的保全大叔（鄭東煥飾演），甚至無預警捲入暴力事件，讓這場錯綜複雜的圓夢之旅，成為她自我覺醒的人生第二春…



本次交換券為「電影門票/交換券」使用規範：

* 電影交換券/門票為非賣品

＊放映時間依上映戲院現場公布為準，逾期作廢，不得折合現金

＊本票券或需加蓋本公司鋼印或印章始生效，盜版本券者，依法究辦

＊片商保留修改及更動此券使用方式之權利，如有更動以戲院現場公布為準

特別鳴謝合作方：采昌亞洲

圖片: 采昌亞洲提供

注意：

- 韓星網會把得獎者的參加資料交予主辦方/片商，以供核對及送出禮品／門票之用。（非得參加者同意，資料不會用於其他用途）

- 上述禮品為非賣品

- 嚴禁透過網路拍賣等，黃牛等向第三人兜售、轉賣，違者如經查獲將依法究辦

- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格

- KSD韓星網或合作方保留一切對活動細則更改之權利

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