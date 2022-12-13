[提及劇情]《禁婚令》金永大演出任性君王！不服輸還要求聽床邊故事…與朴柱炫重現《鬼怪》《德魯納酒店》名場面

剛剛開播的《禁婚令》，劇情展開相當有創意，加上金永大一登場就寬衣解帶，造成不少話題討論。除了他的好身材以外，個性有點幼稚又任性的君王李憲，也為劇情增加不少笑點。

「禁婚令」的由來是因為君王或世子要進行國婚之際，全國適婚年齡的女性都有可能被列入考量，必須與宮內國婚為主，而暫時禁止民間男女的婚姻締結。如同劇情簡介中所提到，深情的君王李憲（金永大飾）因為對世子嬪的離世難以忘懷，而接下來多次的揀擇中又無法再挑到心儀的對象，因此「禁婚令」便一直延長至七年之久，而朴柱炫所飾演的專業紅娘，因為在外批評君主，並涉嫌以不法手段騙取婚姻而被捕入獄。但她卻聲稱自己能感應到死去的世子嬪，還能附身說出世子嬪想告訴君王的話，讓李憲聽了淚流滿面，決定把她留在宮中隨時召喚「附身」。



金永大在本片中的演技備受考驗，面對宮中內官用計送上女子同寢，讓他一陣暴怒，而感受到世子嬪寢宮內的陰氣，又令他驚恐嚇得惡夢連連。回憶起與世子嬪的約會，金永大則表現出充滿愛意的眼神，還撒嬌要求對方叫他一次「小憲」（諧音同Honey），到發現世子嬪離世時的痛哭，情緒起伏相當大。



由於李憲在聽了自稱被世子嬪附身的素娘（朴柱炫飾）說了一席話，就像世子嬪重生，也讓李憲痛哭流涕，失眠的他還要求素娘講床邊故事，而素娘所提到的故事竟是觀眾們最熟悉的《鬼怪》以及《德魯納酒店》，畫面中的朴柱炫與金永大更重新呈現了鬼怪新娘圍上了大紅色圍巾，與鬼怪站在海邊的場景，以及復刻IU在劇中的華麗紫色造型更提著一把獵槍，讓大家看了會心一笑。





素娘用盡心思讓李憲能吃好睡好，一下刻意說他缺乏運動，要他深夜比試，一下熬夜說故事給他聽，不服輸的李憲為了證明自己擁有「陽剛之美」還不惜脫下上衣露出迷人背肌與腹肌，他能否在素娘的引導之下漸漸走出失去世子嬪的陰霾？並且找出當時命案的宮鬥真相！



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