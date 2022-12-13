赠票： 人生就像韩剧，高潮总在意料之外！——《花路阿朱妈》台湾特映场

KSD现在送出问鼎金马奖最佳女主角、最佳男配角、最佳新导演、最佳原著剧本四项大奖的电影——《花路阿朱妈》台湾特映场票给大家，有兴趣的朋友快来参加吧！

详情请参考以下：

送出： 《花路阿朱妈》台湾场特映会戏票１０张 (送出给5位，每位可得2张)

特映会时间：12月20日(二)19:00

特映会地点：台北真善美蓝厅

活动日期：即日起至12月18日

公布日期：12月19日中午

（会在此页面公布！）

请按以下指示参加活动～

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＊本活动供：KSD台湾用户参加

＊是次活动的电影券／交换券／奖品／会烦请得奖者到现场认领及观赏

故事大纲：

痴迷韩剧的新加坡大妈（洪慧芳饰演），生活乐趣是看韩剧，并草率地模仿韩语。适逢连休之际，原本满心期待要跟儿子（包勋评饰演）赴韩旅行，没想到却被临阵放鸽子，让这趟旅行面临取消危机。不过她为了梦想，更为了无法退钱的荷包著想，决定放飞自我，鼓起勇气独自踏上旅途。只是这场乌龙冒险，远比想像中还要荒唐激烈。降落后还没见到欧巴，一路上就都是神展开。不但被两光导游（姜亨锡饰演）丢包，还遇到热心助人的保全大叔（郑东焕饰演），甚至无预警卷入暴力事件，让这场错综复杂的圆梦之旅，成为她自我觉醒的人生第二春…



本次交换券为「电影门票/交换券」使用规范：

* 电影交换券/门票为非卖品

＊放映时间依上映戏院现场公布为准，逾期作废，不得折合现金

＊本票券或需加盖本公司钢印或印章始生效，盗版本券者，依法究办

＊片商保留修改及更动此券使用方式之权利，如有更动以戏院现场公布为准

特别鸣谢合作方：采昌亚洲

图片: 采昌亚洲提供

注意：

- 韩星网会把得奖者的参加资料交予主办方/片商，以供核对及送出礼品／门票之用。（非得参加者同意，资料不会用於其他用途）

- 上述礼品为非卖品

- 严禁透过网路拍卖等，黄牛等向第三人兜售、转卖，违者如经查获将依法究办

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

- KSD韩星网或合作方保留一切对活动细则更改之权利

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