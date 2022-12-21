[溫馨推薦]《花路阿朱媽》未知的旅程永遠充滿意外！銀髮智慧活出更精彩的人生下半場！

[無雷]入圍四項金馬獎的電影《花路阿朱媽》將於12月23日全台上映。劇情描述一位新加坡大媽平時就是韓劇迷，因一趟無法退費的行程而獨自一人踏上陌生的韓國，旅程中的烏龍讓她意外得到了更多啟發，也活出了自己的新人生。

平凡的一位大嬸阿朱媽，無論情緒或是生活都圍繞著兒子，日常採買作飯，跳跳廣場舞聊八卦都已是常態，兒子自顧自的安排著未來，作媽媽的，除了支持鼓勵也永遠配合著他。甚至她會踏上韓國旅途並不是因為自己堅持想去玩，而是一個「不能退費」的理由，也並非完全出於自願。而陌生團員與環境也讓她感到格格不入。



阿朱媽擁有銀髮族的智慧，遇上了烏龍丟包事件其實算是從容以對，遇上了好心的警衛（鄭東煥飾），兩人雖然語言完全不通，但在生活上的處境似乎有些類似，用超簡短的英文單字溝通的樣子，也令觀眾們感到相當有趣。不過就像大叔說的「相逢自是有緣」，短暫的相處也讓他們有著超越語言的心領神會。阿朱媽從一碗湯飯後有些陌生的「Thank you」，到兩人道別時阿朱媽所說的「감사합니다」及溫暖擁抱，令人感受到她內心的溫暖轉變。



在開口交談的瞬間，不管有意或無意，你已經介入了別人的人生。阿朱媽走到哪問到哪，除了與收留她的好心警衛有一搭沒一搭的尷尬聊天，也與跟她兒子差不多年紀的導遊分享自己的人生，被丟包的阿朱媽歸隊後沒有生氣謾罵，反倒有些不捨那位年輕導遊，意外在旅程中一起迎接大雪的三人，對於自己的人生現況都有了全新的啟發。



孩子大了，父母只好學會放手，頓失重心的銀髮族們也該活出精采的人生下半場，阿朱媽在旅程中還意外解鎖了自己的隱藏才華（？）回國後除了追劇更有了新的目標。片中還採用Kpop經典老歌《女性時代》貫穿全片，歌詞也相當貼合阿朱媽的心境轉變。《花路阿朱媽》將於12月23日溫暖獻映，而女主角洪慧芳也將在當日訪台，現身特殊場次與影迷同歡！



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