對(G)I-DLE來說CUBE娛樂是什麼？舒華：「剩下2年合約了！」讓小娟拼命挽救XD

(G)I-DLE 日前在《2022 MMA》後台也錄製了 1theK 的節目。

當中有個問題是「對(G)I-DLE而言CUBE娛樂是什麼？」雨琦快速打了一個「뿅(Biong）」小娟好奇問她：「哦！這是什麼啊？」雨琦揮著手說：「再見了！不是這個嗎？」之後，舒華就表示自己有想要說的，結果她打了「剩下2年了（合約）...」馬上被小娟刪除 XD



成員們還嘗試挽救，小娟笑到想打「我愛你」結果笑到字打不好，薇娟也在一旁說：「但是我真的很愛公司。」



而(G)I-DLE在2018年5月2日正式出道，期間推出過〈LATATA〉、〈Senorita〉、〈HANN (Alone)〉、〈Oh my god〉、〈TOMBOY〉和〈Nxde〉等大熱曲。今年發行的兩首歌還取得 Perfect All-Kill ，也是目前為止唯一達成此成績的女團。



另外，今日《超級巨星紅白藝能大賞》公開出演卡司，黃子佼拿出 IPAD 後，出現了一段影片說哲「台灣的朋友們大家好！即將到台灣與大家見面，我們都很開心」，雖然打著馬賽克，但也很明顯地看出是(G)I-DLE，期待他們的舞台啦！

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