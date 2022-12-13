《酒鬼都市女人們》拍了兩季還是不太會喝！李先彬：「酒是苦苦的化學物質」XD

韓劇《酒鬼都市女人們》近日以第2季回歸，「安昭熙」李先彬與「姜芝久」鄭恩地來到Rain的YouTube頻道作客節目《Rain’s Kitchen》，再一次聊到自己對酒的看法。
Rain與李先彬2018年曾合作演出《Sketch》（素描Sketch），早就是老熟人，李先彬也已第三次來到Rain的頻道。Rain記得李先彬不太會喝酒便發問，鄭恩地替她回答：「一杯是──能喝的。」故意拉長尾音強調要李先彬喝多很勉強XD。
李先彬笑了，皺眉瞪大眼睛說：「酒，就是苦苦的化學物質！」解釋自己到現在對酒的感受還是一樣，驚訝了鄭恩地與Rain，而鄭恩地的酒量可多了，能喝到兩瓶燒酒，比Rain的一瓶半還多。
回顧《酒鬼都市女人們》第1季的時候，李先彬、鄭恩地與韓善伙到各大節目作客，李先彬總是先承認自己不太會喝，在希澈的節目《酒街戰士》上曾表明只喝「好喝的酒」，被希澈說是「小孩子口味」。戲劇終映後的採訪，鄭恩地也說自己是三人中最會喝的、李先彬根本不太會喝，當拍攝時真假酒交替，她都沒另外兩人臉紅。
有趣的是，李先彬沒有因為拍攝《酒鬼都市女人們》改變對酒的看法、增加酒量，倒練就了 「開瓶技巧」，下戲之後朋友們都要求她用湯匙開瓶，不過她在劇中用高跟鞋開瓶才是真正的名場面，不知道第2季會不會重現，或是來個新招呢？
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