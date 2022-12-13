BTS防彈少年團全員合體送「大哥」Jin 入伍！摸頭照超有愛「我們哥 Love You」

今日（13日），BTS防彈少年團成員Jin在 Weverse 上寫道：「內 現在是謝幕時間了，（我一直想要去入伍時這樣試試看）（遊戲角色'Jin'的台詞）。」

當天下午，Jin 進入京畿道漣川郡5師團新兵教育隊。正如屬公司 BIGHIT MUSIC 所公告那樣，以非公開形式的入伍，Jin 直接乘坐車輛進入新兵教育隊內部。由於擔心聚集大量人群，此前他也告訴粉絲們：「我們阿米們不可以來訓練所喔 ㅠㅠ 因為除了我還會有很多其他人，人多擁擠的話會很危險。」

之後，防彈少年團在官方推特公開照片，並寫下：「我們哥 一路順風！Love You。」照面中，RM、SUGA、j-hope、Jimin、V、柾國爲即將入伍的 Jin 送行，特別是成員們集體用手撫摸著 Jin 的小平頭。

우리 형 !! 잘 다녀와요!! 러뷰pic.twitter.com/ZP6yryv2qe — 방탄소년단 (@BTS_twt) December 13, 2022

而 j-hope 也在 IG 上傳和 Jin 的合照：「要健健康康的 要幸福！哥！！我愛你！！」V 也在 IG 限時動態上傳與 Jin 一起站在舞台的影片，並放上他的個人單曲《The Astronaut》後寫道：「123 不要受傷。」

另外，Jin 的退伍預定日期爲2024年6月12日，以 Jin 爲首，1993年出生的 SUGA、1994年出生的 j-hope 和 RM、1995年出生的 Jimin、V、1997年出生的柾國將依次入伍。



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