对(G)I-DLE来说CUBE娱乐是什么？舒华：「剩下2年合约了！」让小娟拼命挽救XD

(G)I-DLE 日前在《2022 MMA》后台也录制了 1theK 的节目。

当中有个问题是「对(G)I-DLE而言CUBE娱乐是什么？」雨琦快速打了一个「뿅(Biong）」小娟好奇问她：「哦！这是什么啊？」雨琦挥著手说：「再见了！不是这个吗？」之后，舒华就表示自己有想要说的，结果她打了「剩下2年了（合约）...」马上被小娟删除 XD



成员们还尝试挽救，小娟笑到想打「我爱你」结果笑到字打不好，薇娟也在一旁说：「但是我真的很爱公司。」



而(G)I-DLE在2018年5月2日正式出道，期间推出过〈LATATA〉、〈Senorita〉、〈HANN (Alone)〉、〈Oh my god〉、〈TOMBOY〉和〈Nxde〉等大热曲。今年发行的两首歌还取得 Perfect All-Kill ，也是目前为止唯一达成此成绩的女团。



另外，今日《超级巨星红白艺能大赏》公开出演卡司，黄子佼拿出 IPAD 后，出现了一段影片说哲「台湾的朋友们大家好！即将到台湾与大家见面，我们都很开心」，虽然打著马赛克，但也很明显地看出是(G)I-DLE，期待他们的舞台啦！

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