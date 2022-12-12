[分集劇情]《財閥家的小兒子》陳家三兄妹爭奪新會長位置，謀害陳養喆的竟然是最疼愛的自家人！（EP11）

這集突破了21.1%年度最高收視率，看來大家都對上集斷在車禍耿耿於懷啊！XD
JTBC《財閥家的小兒子》講述對財閥家忠心耿耿卻遭誣陷殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生成為財閥家小兒子並展開復仇、侵吞家族資產的故事。 上集結尾的車禍讓人擔心不已，後續發展超讓人意外！
車禍的變數
上集導俊和陳養喆發生車禍，眼看要被大卡車二次撞上時，為導俊效忠的司機突然衝過來橫在中間，代替爺孫倆擋住了衝擊。 結果爺孫倆都只有輕傷，導俊的司機經過搶救也無大礙。 （但陳養喆的司機似乎沒了下文，有人認為導俊雖然改變歷史救了自己一命，但其實是和會長的司機一命換一命ᅲᅲ）
三兄妹爭權
陳養喆和導俊假裝重傷昏迷、不與其他家人見面，躲在背後調查車禍內幕。 陳養喆不關心自己的狀況，反而看到車子撞爛而乘客沒事感到很開心，他最愛的小孩果然是順洋啊！XD導俊看著事業心極重的爺爺不禁笑了起來，表示會藉機宣傳順洋汽車的安全性。 陳養喆握住導俊的手、給他重要的人生忠告，這個家裡難得出現如此溫馨的一幕啊！
與此同時，陳養喆的三個子女仍不知父親狀況如何，紛紛覬覦頂替會長位置，還密謀推翻他建立金融控股公司的計劃，至少不能讓公司落入導俊之手。
爺爺出現危機
調查發現買兇謀害陳養喆的人居然是長孫陳星俊，導俊和李室長感到震驚，而陳養喆突然情緒失控大哭，甚至認不出導俊！財閥家族的爭鬥真的太可怕，難怪宋仲基接受采訪說就算重生也不要進到這樣的家庭啊XD
下集預告裡，醫生認為陳養喆出現谵妄症狀，導俊盡全力幫他掩蓋病況。 陳星俊參與理事會表決，誓要把導俊拉下社長位置，還開始懷疑陳養喆的精神狀況。 陳養喆表示不需要救他，只要給他兩小時就好，似乎是要以陳養喆身份處理最後事宜。 下集就要等這週五了！香港觀眾可在黃Viu煲劇平台、台觀眾可到friDay影音追看~
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