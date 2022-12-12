從偶像 g.o.d 那收到「特大門票交換券」！「迷妹」IU 帶著它進場，還拍下認證照 XD

從偶像 g.o.d 那收到「特大門票交換券」！「迷妹」IU 帶著它進場，還拍下認證照 XD

明星   2022年12月12日   星期一15:46   Yuan  

（封面圖源：Twitter@guba516、YouTube@이지금 [IU Official]截圖）

「一代男團」 g.o.d 作為嘉賓出演 IU 主持的《IU的Palette》

相信大家都知道 IU 是 g.o.d 的粉絲吧（這集的時長還特別長 XD）！ IU 說道：「錄製前很擔心要用什麼語調，作為 FANgod ...我怕會不太理智地主持，如果表現出太多粉絲心，怕觀看的人會感到不舒服，跟自己做了很多戰鬥進行錄製，幸好前輩們都進行享受了。」朴俊炯也對他說：「謝謝你說這麼多好話！謝謝你這麼成功。」
（圖源：YouTube@이지금 [IU Official]截圖）

結束之前，成員們還準備禮物送給 IU ，金泰宇表示因為演唱會的門票還沒出來，所以製作「 IU 專用特大門票」給他，上面還寫著本票僅限 IU 使用，之前 IU 都是自己買票進場，所以收到這禮物也非常開心。金泰宇還叮嚀：「最重要的事...要把這個帶來現場換票！」
（圖源：YouTube@이지금 [IU Official]截圖）

11日演唱會當天， IU 就這超大門票去看演唱會，開場前還在後台跟前輩們一起喊加油，真的是最成功的粉絲啊！在演唱會現場，她興奮揮手燈的樣子也被捕捉～

而之前 IU 舉辦出道10週年演唱會的時候，也邀請 g.o.d 擔任演唱會嘉賓。上台前，他還跟工作人員交代：「幫我多拍點影片，還有多拍些照片。」上台時還跟粉絲們介紹「這是我的歐爸們」。
（圖源：YouTube@이지금 [IU Official]截圖）

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