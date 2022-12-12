[分集剧情]《财阀家的小儿子》陈家三兄妹争夺新会长位置，谋害陈养喆的竟然是最疼爱的自家人！（EP11）

这集突破了21.1%年度最高收视率，看来大家都对上集断在车祸耿耿於怀啊！XD
JTBC《财阀家的小儿子》讲述对财阀家忠心耿耿却遭诬陷杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生成为财阀家小儿子并展开复仇、侵吞家族资产的故事。 上集结尾的车祸让人担心不已，后续发展超让人意外！
车祸的变数
上集导俊和陈养喆发生车祸，眼看要被大卡车二次撞上时，为导俊效忠的司机突然冲过来横在中间，代替爷孙俩挡住了冲击。 结果爷孙俩都只有轻伤，导俊的司机经过抢救也无大碍。 （但陈养喆的司机似乎没了下文，有人认为导俊虽然改变历史救了自己一命，但其实是和会长的司机一命换一命ᅲᅲ）
三兄妹争权
陈养喆和导俊假装重伤昏迷、不与其他家人见面，躲在背后调查车祸内幕。 陈养喆不关心自己的状况，反而看到车子撞烂而乘客没事感到很开心，他最爱的小孩果然是顺洋啊！XD导俊看著事业心极重的爷爷不禁笑了起来，表示会藉机宣传顺洋汽车的安全性。 陈养喆握住导俊的手、给他重要的人生忠告，这个家里难得出现如此温馨的一幕啊！
与此同时，陈养喆的三个子女仍不知父亲状况如何，纷纷觊觎顶替会长位置，还密谋推翻他建立金融控股公司的计划，至少不能让公司落入导俊之手。
爷爷出现危机
调查发现买凶谋害陈养喆的人居然是长孙陈星俊，导俊和李室长感到震惊，而陈养喆突然情绪失控大哭，甚至认不出导俊！财阀家族的争斗真的太可怕，难怪宋仲基接受采访说就算重生也不要进到这样的家庭啊XD
下集预告里，医生认为陈养喆出现谵妄症状，导俊尽全力帮他掩盖病况。 陈星俊参与理事会表决，誓要把导俊拉下社长位置，还开始怀疑陈养喆的精神状况。 陈养喆表示不需要救他，只要给他两小时就好，似乎是要以陈养喆身份处理最后事宜。 下集就要等这周五了！香港观众可在黄Viu煲剧平台、台观众可到friDay影音追看~
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